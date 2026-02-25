Heidelberg Materials schließt Geschäftsjahr 2025 mit Rekordergebnis ab
- Operatives Ergebnis: Konzernumsatz erhöht sich auf 21,5 Mrd EUR (i.V.: 21,2
Mrd EUR); Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) steigt auf Rekordwert
von 3,4 Mrd EUR (+6 %); RCOBD-Marge wächst auf 21,8 % (i.V.: 21,3 %);
Bereinigtes Ergebnis pro Aktie steigt auf 12,41 EUR (+ 4 %)
- Hervorragende Kapitalrendite: ROIC bei 10,4 % (i.V.: 9,9 %)
- Transformation Accelerator Initiative: hohe Einsparungen von 380 Mio EUR
- Aktienrückkaufprogramm: Aktien der zweiten Tranche eingezogen, dritte Tranche
startet im zweiten Quartal 2026
- Deutliche Fortschritte bei Nachhaltigkeit: spezifische Netto-CO2-Emissionen
weiter gesenkt, weltweit erster Carbon Captured Near-Zero-Zement evoZero® an
Kunden in Europa ausgeliefert, Baubeginn von Padeswood CCS
- Optimistischer Ausblick 2026: RCO zwischen 3,40 und 3,75 Mrd EUR und ROIC über
10 % erwartet
"Wir haben im vergangenen Jahr erneut gezeigt, dass wir unseren Wachstumskurs
auch in einem anhaltend herausfordernden Umfeld erfolgreich fortsetzen können",
sagt Dr. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials.
"Unsere konsequente Ausrichtung auf striktes Kostenmanagement hat maßgeblich zu
diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen. Gleichzeitig profitieren wir von
unserer diversifizierten geographischen Präsenz und dem klaren Fokus auf unser
Kerngeschäft. So sind wir in der Lage, auch in volatilen Zeiten unser Wachstum
zu beschleunigen. Vor diesem Hintergrund haben wir auch im vergangenen
Geschäftsjahr unsere Portfoliooptimierung diszipliniert fortgesetzt und unsere
Position insbesondere in wichtigen Märkten mit attraktiven Unternehmenszukäufen
gezielt gestärkt.
Die Eröffnung von Brevik CCS, der weltweit ersten Anlage zur CO2-Abscheidung und
-Speicherung (CCS) im industriellen Maßstab in der Zementindustrie, markiert
einen Wendepunkt auf dem Weg zu Net-Zero-Emissionen. Europaweit verarbeiten
unsere Kunden bereits den weltweit ersten Carbon Captured Near-Zero-Zement
evoZero® in ihren Leuchtturmprojekten - und zeigen damit den Weg in eine
nachhaltige Zukunft. Denn Brevik ist erst der Anfang: Nach dem erfolgreichen
Abschluss einer Fördervereinbarung mit der britischen Regierung ist unser
CCS-Projekt in Padeswood, Großbritannien, in die Umsetzungsphase gestartet. Dort
werden wir das weltweit erste Zementwerk mit einem nahezu vollständig
dekarbonisierten Herstellungsprozess betreiben.
Auch bei den konventionellen Dekarbonisierungsmaßnahmen unterstreichen wir
unsere Vorreiterrolle in unserer Industrie. Unsere spezifischen
Netto-CO2-Emissionen konnten wir erneut senken. Wir haben den Einsatz
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 196,5 auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -1,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 34,40 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +19,20 %/+55,48 % bedeutet.
Ich habe bei jedem Einstieg, auch bei denen die als Trade geplant sind, immer auch ein Auge auf die Fundamentals. Denn jeder Trade kann auch eh man sich versieht am Ende zum Langfrist-Investment werden wenn man das Pech hat am Top einzusteigen und nicht rechtzeitig den Absprung findet.
Der gesamte Bausektor fällt heute.
Wäre Anfang der Woche beinahe eingestiegen weil ich dachte das mit den Umweltauflagen war als Meldung nur ne Eintagsfliege und es wäre zumindest ein kurzfristiger Trading-Gewinn drin. Habs aber nicht getan. Nun bin ich etwas ratlos.