Heidelberg Materials schließt Geschäftsjahr 2025 mit Rekordergebnis ab

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 196,5 auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:40 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -1,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,42 %. Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 34,40 Mrd.. Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +19,20 %/+55,48 % bedeutet.

Heidelberg (ots) -- Operatives Ergebnis: Konzernumsatz erhöht sich auf 21,5 Mrd EUR (i.V.: 21,2Mrd EUR); Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) steigt auf Rekordwertvon 3,4 Mrd EUR (+6 %); RCOBD-Marge wächst auf 21,8 % (i.V.: 21,3 %);Bereinigtes Ergebnis pro Aktie steigt auf 12,41 EUR (+ 4 %)- Hervorragende Kapitalrendite: ROIC bei 10,4 % (i.V.: 9,9 %)- Transformation Accelerator Initiative: hohe Einsparungen von 380 Mio EUR- Aktienrückkaufprogramm: Aktien der zweiten Tranche eingezogen, dritte Tranchestartet im zweiten Quartal 2026- Deutliche Fortschritte bei Nachhaltigkeit: spezifische Netto-CO2-Emissionenweiter gesenkt, weltweit erster Carbon Captured Near-Zero-Zement evoZero® anKunden in Europa ausgeliefert, Baubeginn von Padeswood CCS- Optimistischer Ausblick 2026: RCO zwischen 3,40 und 3,75 Mrd EUR und ROIC über10 % erwartet"Wir haben im vergangenen Jahr erneut gezeigt, dass wir unseren Wachstumskursauch in einem anhaltend herausfordernden Umfeld erfolgreich fortsetzen können",sagt Dr. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials."Unsere konsequente Ausrichtung auf striktes Kostenmanagement hat maßgeblich zudiesem hervorragenden Ergebnis beigetragen. Gleichzeitig profitieren wir vonunserer diversifizierten geographischen Präsenz und dem klaren Fokus auf unserKerngeschäft. So sind wir in der Lage, auch in volatilen Zeiten unser Wachstumzu beschleunigen. Vor diesem Hintergrund haben wir auch im vergangenenGeschäftsjahr unsere Portfoliooptimierung diszipliniert fortgesetzt und unserePosition insbesondere in wichtigen Märkten mit attraktiven Unternehmenszukäufengezielt gestärkt.Die Eröffnung von Brevik CCS, der weltweit ersten Anlage zur CO2-Abscheidung und-Speicherung (CCS) im industriellen Maßstab in der Zementindustrie, markierteinen Wendepunkt auf dem Weg zu Net-Zero-Emissionen. Europaweit verarbeitenunsere Kunden bereits den weltweit ersten Carbon Captured Near-Zero-ZementevoZero® in ihren Leuchtturmprojekten - und zeigen damit den Weg in einenachhaltige Zukunft. Denn Brevik ist erst der Anfang: Nach dem erfolgreichenAbschluss einer Fördervereinbarung mit der britischen Regierung ist unserCCS-Projekt in Padeswood, Großbritannien, in die Umsetzungsphase gestartet. Dortwerden wir das weltweit erste Zementwerk mit einem nahezu vollständigdekarbonisierten Herstellungsprozess betreiben.Auch bei den konventionellen Dekarbonisierungsmaßnahmen unterstreichen wirunsere Vorreiterrolle in unserer Industrie. Unsere spezifischenNetto-CO2-Emissionen konnten wir erneut senken. Wir haben den Einsatz