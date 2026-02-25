    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials
    Heidelberg Materials schließt Geschäftsjahr 2025 mit Rekordergebnis ab

    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
    Heidelberg (ots) -

    - Operatives Ergebnis: Konzernumsatz erhöht sich auf 21,5 Mrd EUR (i.V.: 21,2
    Mrd EUR); Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) steigt auf Rekordwert
    von 3,4 Mrd EUR (+6 %); RCOBD-Marge wächst auf 21,8 % (i.V.: 21,3 %);
    Bereinigtes Ergebnis pro Aktie steigt auf 12,41 EUR (+ 4 %)
    - Hervorragende Kapitalrendite: ROIC bei 10,4 % (i.V.: 9,9 %)
    - Transformation Accelerator Initiative: hohe Einsparungen von 380 Mio EUR
    - Aktienrückkaufprogramm: Aktien der zweiten Tranche eingezogen, dritte Tranche
    startet im zweiten Quartal 2026
    - Deutliche Fortschritte bei Nachhaltigkeit: spezifische Netto-CO2-Emissionen
    weiter gesenkt, weltweit erster Carbon Captured Near-Zero-Zement evoZero® an
    Kunden in Europa ausgeliefert, Baubeginn von Padeswood CCS
    - Optimistischer Ausblick 2026: RCO zwischen 3,40 und 3,75 Mrd EUR und ROIC über
    10 % erwartet

    "Wir haben im vergangenen Jahr erneut gezeigt, dass wir unseren Wachstumskurs
    auch in einem anhaltend herausfordernden Umfeld erfolgreich fortsetzen können",
    sagt Dr. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials.
    "Unsere konsequente Ausrichtung auf striktes Kostenmanagement hat maßgeblich zu
    diesem hervorragenden Ergebnis beigetragen. Gleichzeitig profitieren wir von
    unserer diversifizierten geographischen Präsenz und dem klaren Fokus auf unser
    Kerngeschäft. So sind wir in der Lage, auch in volatilen Zeiten unser Wachstum
    zu beschleunigen. Vor diesem Hintergrund haben wir auch im vergangenen
    Geschäftsjahr unsere Portfoliooptimierung diszipliniert fortgesetzt und unsere
    Position insbesondere in wichtigen Märkten mit attraktiven Unternehmenszukäufen
    gezielt gestärkt.

    Die Eröffnung von Brevik CCS, der weltweit ersten Anlage zur CO2-Abscheidung und
    -Speicherung (CCS) im industriellen Maßstab in der Zementindustrie, markiert
    einen Wendepunkt auf dem Weg zu Net-Zero-Emissionen. Europaweit verarbeiten
    unsere Kunden bereits den weltweit ersten Carbon Captured Near-Zero-Zement
    evoZero® in ihren Leuchtturmprojekten - und zeigen damit den Weg in eine
    nachhaltige Zukunft. Denn Brevik ist erst der Anfang: Nach dem erfolgreichen
    Abschluss einer Fördervereinbarung mit der britischen Regierung ist unser
    CCS-Projekt in Padeswood, Großbritannien, in die Umsetzungsphase gestartet. Dort
    werden wir das weltweit erste Zementwerk mit einem nahezu vollständig
    dekarbonisierten Herstellungsprozess betreiben.

    Auch bei den konventionellen Dekarbonisierungsmaßnahmen unterstreichen wir
    unsere Vorreiterrolle in unserer Industrie. Unsere spezifischen
    Netto-CO2-Emissionen konnten wir erneut senken. Wir haben den Einsatz
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 196,5 auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -1,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 34,40 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +19,20 %/+55,48 % bedeutet.

