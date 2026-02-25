    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Wirtschaft

    Dax startet freundlich - Berichtssaison steuert auf Höhepunkt zu

    Dax startet freundlich - Berichtssaison steuert auf Höhepunkt zu
    Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwochmorgen mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.035 Punkten berechnet, und damit 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, MTU und die Commerzbank, am Ende Fresenius, Heidelberg Materials und Beiersdorf.

    "Mit dem heutigen Quartalsbericht von Nvidia steuert die Berichtssaison für das vierte Quartal auf ihren Höhepunkt zu", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Mindestens genauso wichtig wie die Zahlen an sich werde der Ausblick sein. "Der Nvidia-Bericht hat das Potenzial, die aktuellen KI-Sorgen zu lindern. Er hat aber auch das Potenzial, sie deutlich zu verstärken."

    Beim Dax bleibe die 25.000 hart umkämpft, so Altmann weiter. "Im gestrigen Handelsverlauf wurde die 25.000 erneut mehrfach über- und unterschritten. Das zeigt, welch erbitterten Kampf sich Bullen und Bären um diese Marke liefern." Und so lange nicht klar sei, wer den Kampf um die 25.000 für sich entscheide, bleibe auch die zukünftige Richtung des Dax offen.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1793 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8480 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 70,99 US-Dollar; das waren 22 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Verfasst von Redaktion dts
