DZ BANK stuft MTU Aero Engines AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für MTU nach Zahlen für 2025 von 450 auf 445 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Insgesamt habe der Triebwerkhersteller 2025 mit hohem Wachstum fu?r Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) trotz eines schwächelnden US-Dollars den Konsens übertroffen, schrieb Holger Schmidt am Mittwoch in seinem Resümee./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 379EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



