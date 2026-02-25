Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern

Der Investorentag (Investor Day) von Banco Santander im Jahr 2026 findet am 25. Februar 2026 statt.

Er wird in London abgehalten und dient der Präsentation der neuen strategischen Pläne für die Jahre 2026–2028.

Dieser Termin wird in mehreren aktuellen Berichten und auf der offiziellen Santander-Website (im Finanzkalender) bestätigt. Analysten (z. B. von Barclays und UBS) erwarten dort wichtige Ankündigungen, insbesondere zu einer hohen Ausschüttung an Aktionäre – Schätzungen gehen von bis zu ca. 40 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen über die nächsten drei Jahre aus, dank starkem Kapitalüberschuss und guter Profitabilität.





Der Termin folgt kurz nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2025 (FY’25 Earnings am 4. Februar 2026).

Die Erwartungen sind hoch, da Santander in den letzten Jahren stark performt hat

(z. B. hohe RoTE, Kapitalfreisetzung durch Verkäufe wie Santander Polska).





Investor Day

der Markt und Analysten (insbesondere Barclays, UBS und Jefferies) erwarten eine sehr hohe Ausschüttung,

oft um die 40 Milliarden Euro kumuliert über 2026–2028.





Markterwartungen für 2026–2028 (Investor Day)

Analysten sehen eine massive Steigerung der Ausschüttungen dank:

Starkem Profit-Wachstum (RoTE >17 % möglich), Hohem Excess-Capital (CET1 könnte auf 14 %+ steigen, dann runter auf ~13,7–13,8 % bis 2028), Keinen großen M&A-Belastungen (außer z. B. TSB-Integration, die aber accretive ist).





Barclays & UBS: ~40 Mrd. € total Shareholder Returns (Dividenden + Buybacks) über die drei Jahre 2026–2028 – mehr als doppelt so viel wie im vorherigen Plan (2023–2025). Das entspricht ca. 26 % der aktuellen Marktkapitalisierung (~€155 Mrd.).

UBS-Breakdown (Beispiel): ~€14,2 Mrd. in 2026 (inkl. Extra aus Polska-Verkauf), dann ~€12 Mrd. in 2027 und ~€13 Mrd. in 2028.

Jefferies: Etwas konservativer bei ~34 Mrd. € total (bei 70 % Payout), aber immer noch sehr hoch.

Dividenden pro Aktie könnten steigen (aktuell ~€0,23 TTM), Buybacks bleiben ein großer Teil (oft 50 % der Remuneration).