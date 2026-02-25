WARBURG RESEARCH stuft CEWE auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Der Fotodienstleister habe solide abgeschnitten, schrieb Thilo Kleibauer am Mittwoch. Das operative Ergebnis im Geschäftsjahr liege allerdings leicht unter seiner Schätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 10:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 101,2EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Thilo Kleibauer
Analysiertes Unternehmen: CEWE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
