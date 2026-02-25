Neue Machbarkeitsstudie bescheinigt Grafitprojekt Wert von 516 Mio. USD

EcoGraf Limited (ASX: EGR; Deutschland: FMK) hat den Abschluss einer aktualisierten Bankable Feasibility Study (BFS, bankfähige Machbarkeitsstudie) für sein Graphitprojekt Epanko in Tansania bekanntgegeben. Die Studie basiert jetzt auf einer Jahresproduktion von 73.000 Tonnen Graphitkonzentrat für die ersten 15 Jahre und stützt sich auf eine aktualisierte Erzreserve von 16,7 Mio. Tonnen mit 8,2% Total Graphite Carbon (TGC).

Die angesetzte Reserve setzt sich dabei aus 7,1 Mio. Tonnen in der Kategorie „Proven“ und 9,6 Mio. Tonnen „Probable“ zusammen. EcoGraf hebt hervor, dass die BFS parallel zu einer unabhängigen technischen Prüfung erstellt wurde und damit zentrale Anforderungen internationaler Projektfinanzierung adressiert.

Im Ergebnis weist EcoGraf mit dieser Studie für Epanko einen Nettobarwert oder NPV (10% Diskontsatz, vor Steuern) von 516 Mio. US-Dollar sowie eine interne Verzinsung (IRR) von 31,1% aus. Die Finanzannahmen basieren laut Mitteilung auf einem Life-of-Mine-„Basket Price“ von 1.746 US-Dollar pro Tonne. Für die Errichtung und Inbetriebnahme nennt die Studie 181,2 Mio. US-Dollar an Bau- und Einrichtungskosten (real 2025) sowie 18,1 Mio. US-Dollar für den Resettlement Action Plan (RAP), jeweils inklusive vorgesehener Reserven. Als jährliche EBITDA-Größe (real 2025) werden 85,7 Mio. US-Dollar angegeben!

EcoGraf und Epanko: Studie bestätigt höheren Durchsatz und aktualisierte Reservenbasis

Ein zentraler technischer Punkt der aktualisierten BFS ist die Bestätigung eines 21,7% höheren Anlagen-Durchsatzes, der die geplante Produktion auf 73.000 tpa anhebt. EcoGraf verknüpft dies mit der Erwartung steigender Nachfrage nach Naturgraphit, insbesondere aus der Batterieindustrie. Die BFS soll damit ein Betriebsmodell abbilden, das die erste Produktionsphase über 15 Jahre trägt und zugleich eine Grundlage für spätere Ausbaustufen schafft.

Begleitet wurde die Studie von einer Independent Engineers Review (IER, unabhängigen Ingenieursprüfung). Nach Angaben von EcoGraf wurde dabei festgestellt, dass die technischen Arbeitsbereiche deutlich weiterentwickelt wurden, um internationale Standards der Projektfinanzierung zu erfüllen – einschließlich der Anforderungen des Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM). EcoGraf verweist außerdem auf den Abschluss der Umwelt- und Sozialmanagementplanung. Die zugrundeliegenden Wirkungsanalysen seien so ausgestaltet, dass sie sowohl tansanischem Recht als auch den IFC Performance Standards und den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsleitlinien der Weltbankgruppe entsprechen sollen.

Für das Projekt hebt EcoGraf zudem infrastrukturelle Rahmenbedingungen hervor: Epanko verfüge über Netzstrom und liege nahe eines etablierten Transportkorridors zum Marktzugang, der laut Mitteilung durch die Europäische Kommission unterstützt und mitfinanziert wurde. Genehmigungsseitig nennt das Unternehmen eine einzige Special Mining Licence (SML), die die aktuelle Projektentwicklung vollständig abdecke.

Finanzierung und Vermarktung: KfW-geführt und Abnahmevereinbarungen bis 40.000 Tonnen p.a.

Auf der Finanzierungsseite meldet EcoGraf, dass ein Debt-Financing-Programm in einem fortgeschrittenen Stadium sei und unter Führung der KfW IPEX-Bank vorangetrieben werde. Konkrete Konditionen nennt die Mitteilung nicht, ordnet den Stand jedoch als wichtigen Schritt ein, um den Kapitalbedarf aus der BFS in ein Finanzierungssetup zu überführen.

Parallel dazu beschreibt EcoGraf eine umgesetzte Vermarktungsstrategie: Es seien verbindliche Offtake- und „in-principle“-Verkaufsvereinbarungen abgeschlossen, die zusammen 40.000 tpa der geplanten Produktion abdecken. Als Partner nennt EcoGraf bestehende Abnehmerbeziehungen sowie die in Deutschland ansässige ThyssenKrupp Metallurgical Products GmbH. Zusätzlich erwartet das Unternehmen, dass weitere 20.000 tpa in eine verbindliche Verkaufs- und Offtake-Struktur übergehen, sobald Epanko in Produktion ist und damit auch eine spätere Expansion unterstützt werden könne.

EcoGraf positioniert Epanko dabei als Baustein für einen ex-China-orientierten Graphitmarkt. Das Unternehmen verweist auf eine wachsende Bedeutung „westlich ausgerichteter“ Lieferketten und führt als Kontext an, dass China im Vormonat zusätzliche Exportrestriktionen für eine Reihe von Dual-Use-Gütern nach Japan angekündigt habe – und dass zu diesen Dual-Use-Gütern eben auch Graphit zählt. Für Abnehmerindustrien, die auf verlässliche Lieferketten und planbare Qualitäten angewiesen sind, kann eine solche Marktfragmentierung die Preismechanik und die Vertragsgestaltung beeinflussen.

Expansion, Downstream-Pläne und Nachfragebild ab 2026

Über die Erstentwicklung hinaus stellt EcoGraf einen Ausblick auf ein mehrstufiges Wachstumsszenario dar. Eine Expansionsstudie sehe potenziell drei weitere Ausbaustufen vor, die die Produktion innerhalb von 10 Jahren auf bis zu 390.000 tpa erhöhen könnten. Als Treiber nennt das Unternehmen eine steigende Nachfrage nach Batterieanodenmaterial und neue globale Lieferketten außerhalb Chinas. Konkret werde bereits an der Planung für Epanko Phase 2 gearbeitet, und dabei eine Kapazität von 130.000 tpa anvisiert; diese Schritte sollen laut EcoGraf auch durch eigene Downstream-Entwicklungsdiskussionen mit potenziellen Abnehmern unterstützt werden.

In der strategischen Einordnung verbindet EcoGraf den Epanko-Ausbau mit geplanten HFfree®-Reinigungsanlagen (Downstream) in Nordamerika, Europa und Asien. Ziel sei es, nicht nur Konzentrat zu produzieren, sondern auch in nachgelagerten Prozessschritten die Anforderungen der Batterie- und Endkundenmärkte zu bedienen.

Managing Director Andrew Spinks führt in der Mitteilung aus, dass die Kombination aus Ressourcengrundlage und technischer Due Diligence Epanko als Projekt „für die Entwicklung positioniert“. Gleichzeitig betont EcoGraf, dass die erwartete Nachfrage aus Elektromobilität und Energiespeicherung den Markt für Naturgraphit ab 2026 in eine Phase führen könne, in der die Nachfrage die projizierte Versorgung übersteigt.

Mit der aktualisierten BFS, den genannten Finanzierungs- und Vermarktungsbausteinen sowie dem skizzierten Ausbaupfad stellt EcoGraf die nächsten Schritte für Epanko in einen klaren Rahmen: operative Erstentwicklung mit 73.000 tpa, flankiert von Offtake-Strukturen und einer Finanzierung unter Führung der KfW IPEX-Bank – und perspektivisch der Ausbau entlang einer mehrstufigen Kapazitätsplanung, die eng mit Downstream-Vorhaben verknüpft ist.







