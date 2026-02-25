AKTIE IM FOKUS
Diageo sacken ab nach Ausblick und herber Dividendenkürzung
- Diageo-Aktie fällt nach gesenkten Jahreszielen
- Kurs verliert 7% auf 1.744 Pence, Erholung weg
- Dividendenziel 30-50% statt 63% - bis 50% max.
LONDON (dpa-AFX) - Die Aktie von Diageo ist am Mittwoch nach gesenkten Jahreszielen und einer angekündigten Dividendenkürzung auf Talfahrt gegangen. Sie büßte in London im frühen Handel bis zu sieben Prozent auf 1.744 Pence ein, womit die Gewinne der vergangenen vier Handelstage wieder ausradiert wurden.
Mit dem Rückgang am Mittwoch gerät auch die jüngste Erholung ins Wanken. Seit dem Mehrjahrestief Anfang des Jahres konnte sich der Kurs trotz des Rückschlags nach den Zahlen um mehr als zehn Prozent erholen. Im Vergleich zum Rekordhoch von 4.110 Pence Anfang 2022 sackte der Kurs aber um fast 60 Prozent ab.
Analyst Trevor Stirling von Bernstein sprach von einem schwachen ersten Geschäftshalbjahr 2025/26, in dem vor allem die Umsätze in den USA und China hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Er verwies zudem auf die gesenkten Ziele für die Nettoerlöse und das operative Ergebnis im Gesamtgeschäftsjahr.
"Die bedeutendste Kürzung betrifft jedoch die Dividendenausschüttung, die nun auf 30 bis 50 Prozent angestrebt wird, im Vergleich zu 63 Prozent im Geschäftsjahr 2024/25", und damit um bis zu 50 Prozent gekürzt werden könnte./ck/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,51 % und einem Kurs von 20,10 auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um -7,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 44,91 Mrd..
Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2900 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,300GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 23,000GBP was eine Bandbreite von -15,42 %/+14,43 % bedeutet.
Ob der Artikel in der FT heute ursaechlich fuer die Kursverluste gewesen ist? Ich weiss es nicht. Dass die Whisky Produktion bei vielen Herstellern reduziert wird ist seit einiger Zeit bekannt und duerfte eingepreist sein.
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller Diageo hat einen neuen Unternehmenschef gefunden. Der ehemalige Tesco -Chef Dave Lewis werde Anfang 2026 die Führung übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Bis dahin werde Nik Jhangiani weiterhin übergangsweise das Unternehmen leiten und dann wieder die Rolle des Finanzchefs übernehmen. Deirdre Mahlan werde Jhangiani bis Ende des Jahres als Interims-Finanzchefin unterstützen. Die ehemalige Finanzchefin war Mitte August in das Unternehmen zurückgekehrt. Nach einer geschäftlich schwierigen Phase hatte im Sommer Konzernchefin Debra Crew den Spirituosenhersteller verlassen.
Lewis war von 2014 bis 2020 Chef der britischen Supermarktkette Tesco. Zuvor war er fast drei Jahrzehnte lang bei Unilever in verschiedenen Funktionen tätig. Derzeit ist Lewis Verwaltungsratschef des Anbieters rezeptfreier Medikamente Haleon . Lewis wird den Angaben zufolge Ende 2025 von dieser Position zurücktreten./mne/men/mis