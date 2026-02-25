    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo

    Diageo sacken ab nach Ausblick und herber Dividendenkürzung

    • Diageo-Aktie fällt nach gesenkten Jahreszielen
    • Kurs verliert 7% auf 1.744 Pence, Erholung weg
    • Dividendenziel 30-50% statt 63% - bis 50% max.
    LONDON (dpa-AFX) - Die Aktie von Diageo ist am Mittwoch nach gesenkten Jahreszielen und einer angekündigten Dividendenkürzung auf Talfahrt gegangen. Sie büßte in London im frühen Handel bis zu sieben Prozent auf 1.744 Pence ein, womit die Gewinne der vergangenen vier Handelstage wieder ausradiert wurden.

    Mit dem Rückgang am Mittwoch gerät auch die jüngste Erholung ins Wanken. Seit dem Mehrjahrestief Anfang des Jahres konnte sich der Kurs trotz des Rückschlags nach den Zahlen um mehr als zehn Prozent erholen. Im Vergleich zum Rekordhoch von 4.110 Pence Anfang 2022 sackte der Kurs aber um fast 60 Prozent ab.

    Analyst Trevor Stirling von Bernstein sprach von einem schwachen ersten Geschäftshalbjahr 2025/26, in dem vor allem die Umsätze in den USA und China hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Er verwies zudem auf die gesenkten Ziele für die Nettoerlöse und das operative Ergebnis im Gesamtgeschäftsjahr.

    "Die bedeutendste Kürzung betrifft jedoch die Dividendenausschüttung, die nun auf 30 bis 50 Prozent angestrebt wird, im Vergleich zu 63 Prozent im Geschäftsjahr 2024/25", und damit um bis zu 50 Prozent gekürzt werden könnte./ck/zb

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,51 % und einem Kurs von 20,10 auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um -7,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 44,91 Mrd..

    Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2900 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,300GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 23,000GBP was eine Bandbreite von -15,42 %/+14,43 % bedeutet.




