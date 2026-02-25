WARBURG RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Elmos nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 145 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zuvor veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen belegen laut Malte Schaumann, dass die Treiber für Umsatz und Ergebnis des Chip-Herstellers vollständig intakt sind, wie er am Mittwoch schrieb./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 139,6EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 180

Kursziel alt: 145

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

