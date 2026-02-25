WARBURG RESEARCH stuft Hamborner Reit auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach einem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Gewerbeimmobilien lege den Fokus stärker auf Einzelhandelsflächen, schrieb Philipp Kaiser am Mittwoch. Die Voraussagen für das laufende Jahr seien schwach./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hamborner REIT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 4,515EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.



