Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 25.02. - FTSE Athex 20 stark +2,54 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.042,95 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,66 %, Commerzbank +1,37 %, MTU Aero Engines +1,30 %
Flop-Werte: Heidelberg Materials -3,05 %, Beiersdorf -1,83 %, Fresenius -1,58 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.501,00 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Nordex +12,18 %, Bilfinger +1,42 %, AUMOVIO +1,36 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -7,18 %, TKMS -2,73 %, Redcare Pharmacy -2,39 %
Der TecDAX steht bei 3.728,80 PKT und gewinnt bisher +0,34 %.
Top-Werte: Nordex +12,18 %, SMA Solar Technology +1,33 %, HENSOLDT +1,10 %
Flop-Werte: Nagarro -11,90 %, Eckert & Ziegler -1,59 %, Ottobock -1,36 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.148,29 PKT und steigt um +0,20 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,66 %, Ferrari +1,89 %, Adyen Parts Sociales +1,65 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,29 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,25 %, SAP -1,06 %
Der ATX steht bei 5.755,88 PKT und gewinnt bisher +0,50 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,16 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,98 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,61 %
Flop-Werte: Wienerberger -2,00 %, Immofinanz -1,08 %, OMV -1,03 %
Der SMI steht bei 14.019,52 PKT und verliert bisher -0,03 %.
Top-Werte: Sika +1,17 %, Zurich Insurance Group +0,82 %, Partners Group Holding +0,78 %
Flop-Werte: Logitech International -1,98 %, Swisscom -0,83 %, Givaudan -0,79 %
Der CAC 40 steht bei 8.542,82 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.
Top-Werte: Societe Generale +1,76 %, Bureau Veritas +1,35 %, LEGRAND +1,31 %
Flop-Werte: Pernod Ricard -4,04 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,25 %, L'Oreal -1,06 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.203,88 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: Sandvik +1,21 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,11 %, Swedbank Shs(A) +1,05 %
Flop-Werte: Getinge (B) -1,10 %, Essity Registered (B) -0,53 %, AstraZeneca -0,47 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.660,00 PKT und steigt um +2,54 %.
Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,10 %, Viohalco +1,01 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,78 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,95 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,85 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,63 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.