Börsenstart Europa - 25.02. - FTSE Athex 20 stark +2,54 %

Der MDAX bewegt sich bei 31.501,00 PKT und steigt um +0,13 %. Top-Werte: Nordex +12,18 %, Bilfinger +1,42 %, AUMOVIO +1,36 % Flop-Werte: AUTO1 Group -7,18 %, TKMS -2,73 %, Redcare Pharmacy -2,39 %

Der DAX bewegt sich bei 25.042,95 PKT und fällt um -0,06 %. Top-Werte: Siemens Energy +2,66 %, Commerzbank +1,37 %, MTU Aero Engines +1,30 % Flop-Werte: Heidelberg Materials -3,05 %, Beiersdorf -1,83 %, Fresenius -1,58 %

Der TecDAX steht bei 3.728,80 PKT und gewinnt bisher +0,34 %.

Top-Werte: Nordex +12,18 %, SMA Solar Technology +1,33 %, HENSOLDT +1,10 %

Flop-Werte: Nagarro -11,90 %, Eckert & Ziegler -1,59 %, Ottobock -1,36 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.148,29 PKT und steigt um +0,20 %.

Top-Werte: Siemens Energy +2,66 %, Ferrari +1,89 %, Adyen Parts Sociales +1,65 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,29 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,25 %, SAP -1,06 %

Der ATX steht bei 5.755,88 PKT und gewinnt bisher +0,50 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +2,16 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,98 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,61 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,00 %, Immofinanz -1,08 %, OMV -1,03 %

Der SMI steht bei 14.019,52 PKT und verliert bisher -0,03 %.

Top-Werte: Sika +1,17 %, Zurich Insurance Group +0,82 %, Partners Group Holding +0,78 %

Flop-Werte: Logitech International -1,98 %, Swisscom -0,83 %, Givaudan -0,79 %

Der CAC 40 steht bei 8.542,82 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.

Top-Werte: Societe Generale +1,76 %, Bureau Veritas +1,35 %, LEGRAND +1,31 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -4,04 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,25 %, L'Oreal -1,06 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.203,88 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Sandvik +1,21 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,11 %, Swedbank Shs(A) +1,05 %

Flop-Werte: Getinge (B) -1,10 %, Essity Registered (B) -0,53 %, AstraZeneca -0,47 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 5.660,00 PKT und steigt um +2,54 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +1,10 %, Viohalco +1,01 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,78 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,95 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,85 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,63 %