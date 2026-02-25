AKTIE IM FOKUS 2
Auto1 gedreht - Bodenbildungsversuch zunächst gescheitert
- Aktien drehen: -6,8% auf rund 18 € (Tief seit Apr)
- Bodenbildung gescheitert; 2026 >33% Minus im MDax.
- Jefferies: Ausblick aufs Wachstum; EBIT-Konsens+5%
(neu: Kurs gedreht, Kurseinordnung, Kommentar Jefferies)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Auto1 haben am Mittwoch im Xetra-Handel deutlich verloren und ihr vorbörslich deutliches Plus damit revidiert. Nachdem sie bis auf den tiefsten Stand seit April 2025 abgesackt waren, verloren sie zuletzt noch 6,8 Prozent auf gut 18 Euro.
Eine Bodenbildung nach bereits hohen Verlusten in der Zeit von Ende Januar bis Mitte Februar ist damit vorerst gescheitert. Im Jahr 2026 zählen die Titel des Internet-Gebrauchtwagenhändlers mit einem Minus von mehr als einem Drittel zu den größten Verlierern im MDax .
Die Aktien seien bereits schwach vor der Vorlage des Geschäftsberichts gewesen, weil am Markt damit gerechnet worden sei, dass im Ausblick Wachstum gegenüber Ergebnissen priorisiert werde, schrieb Analyst Giles Thorne von Jefferies. Genauso sei es nun gekommen.
Der operative Ergebniskonsens liege aber immer noch um rund 5 Prozent über dem Mittelpunkt der Zielspanne./ajx/stk/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 31.501 auf Ariva Indikation (25. Februar 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -8,05 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -41,43 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 4,00 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +63,84 %/+173,07 % bedeutet.
Moin, hier mal wieder der MehrMarkenHändler ;-)
Einen Kurs von 3 Euro könnte ich mir vorstellen, wenn Unregelmässigkeiten bei der Bilanzerstellung ans Licht kämen.