Nach Geschäftsrückgang
Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen
- Diageo kürzt Prognose wegen schwacher Nachfrage
- Dividende auf 30-50% plus Mindestbetrag 50 Cent
- Umsatz/operativer Gewinn knapp 3% tiefer Aktie
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Schnaps- und Guinness-Hersteller Diageo leidet noch stärker unter einer schwachen Nachfrage in China und den USA. Unter seinem neuen Chef Dave Lewis strich das Management die Erwartungen an das neue Geschäftsjahr bis Ende Juni ein weiteres Mal zusammen. Der Umsatz dürfte auf vergleichbarer Basis um zwei bis drei Prozent sinken, teilte der Spirituosenkonzern mit Marken wie Johnnie Walker am Mittwoch in London mit.
Bisher hatte die Konzernspitze noch eine Stagnation für möglich gehalten. Um die Bilanz zu stärken, streicht der Verwaltungsrat die Ausschüttungen an die Aktionäre zusammen. Das kam an der Börse nicht gut an. Die Aktie verlor im frühen Handel um rund 6 Prozent; damit gerät die jüngste Erholung vom Mehrjahrestief Anfang des Jahres ins Wanken.
Die Dividende solle auf ein angemesseneres Niveau sinken, hieß es zur Begründung. Künftig sollen 30 bis 50 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden. Zudem soll es pro Jahr mindestens 50 Cent je Aktie als Dividende geben. Für das abgelaufene erste Geschäftshalbjahr bis Ende Dezember gibt es 20 Cent nach 40,5 Cent für die erste Hälfte des vorangegangenen Geschäftsjahrs.
In den Monaten Juli bis Dezember 2025 ging Diageos Umsatz auf vergleichbarer Basis um fast drei Prozent auf knapp 10,5 Milliarden US-Dollar (8,9 Mrd Euro) zurück. Eine starke Entwicklung in Europa, Lateinamerika mit der Karibik und in Afrika sei von einer schwächeren Entwicklung in Nordamerika und einer anhaltenden Schwäche in China aufgezehrt worden, sagte Konzernchef Lewis.
Der operative Gewinn sank vor Sondereffekten ebenfalls um fast drei Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Dollar. Der Überschuss legte hingegen um knapp zwei Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar zu. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management vor Sondereffekten mindestens einen operativen Gewinn auf Vorjahresniveau./stw/mne/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Diageo Aktie
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,51 % und einem Kurs von 20,10 auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Diageo Aktie um -7,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Diageo bezifferte sich zuletzt auf 44,91 Mrd..
Diageo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2900 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,300GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 23,000GBP was eine Bandbreite von -15,84 %/+13,86 % bedeutet.
Ob der Artikel in der FT heute ursaechlich fuer die Kursverluste gewesen ist? Ich weiss es nicht. Dass die Whisky Produktion bei vielen Herstellern reduziert wird ist seit einiger Zeit bekannt und duerfte eingepreist sein.
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Spirituosen- und Guinness-Hersteller Diageo hat einen neuen Unternehmenschef gefunden. Der ehemalige Tesco -Chef Dave Lewis werde Anfang 2026 die Führung übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag in London mit. Bis dahin werde Nik Jhangiani weiterhin übergangsweise das Unternehmen leiten und dann wieder die Rolle des Finanzchefs übernehmen. Deirdre Mahlan werde Jhangiani bis Ende des Jahres als Interims-Finanzchefin unterstützen. Die ehemalige Finanzchefin war Mitte August in das Unternehmen zurückgekehrt. Nach einer geschäftlich schwierigen Phase hatte im Sommer Konzernchefin Debra Crew den Spirituosenhersteller verlassen.
Lewis war von 2014 bis 2020 Chef der britischen Supermarktkette Tesco. Zuvor war er fast drei Jahrzehnte lang bei Unilever in verschiedenen Funktionen tätig. Derzeit ist Lewis Verwaltungsratschef des Anbieters rezeptfreier Medikamente Haleon . Lewis wird den Angaben zufolge Ende 2025 von dieser Position zurücktreten./mne/men/mis