WARBURG RESEARCH stuft Jost Werke auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach einer Aufstockung des Aktienkapitals mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Maßnahme des Nutzfahrzeugzulieferers sei proaktiv und diszipliniert, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch. Mit dem Schritt werde das Unternehmen in puncto Fusionen und Übernahmen gestärkt./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 63,00EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.



