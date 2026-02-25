    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    MTU Aero Engines: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

    Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 400 Euro zulegen kann.

    Mit der MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) ging es bis zum 18.2.26, als sie bei 404,80 Euro ein neues Hoch erreichte, steil nach oben. Nach einer kurzen Seitwärtsphase brach der Aktienkurs am 24.2.26 nach der Veröffentlichung der guten Zahlen für das Jahr 2025 auf bis zu wurde die Aktie bei 378,10 Euro gehandelt.

    Nach dem im Rahmen der Erwartungen liegenden Zahlenwerk bekräftigten Experten trotz des getrübten Ausblickes mit Kurszielen von bis zu 465 Euro (JP Morgan) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die MTU Aero Engines-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 400 Euro zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 380 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die MTU-Aktie mit Basispreis 380 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ76MQ0, wurde beim MTU-Aktienkurs von 378,10 Euro mit 2,58 – 2,60 Euro gehandelt.

    Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 400 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,57 Euro (+37 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 359,967 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 359,967 Euro, BV 0,1, ISIN:  DE000MN0J0H8, wurde beim MTU-Kurs von 378,10 Euro mit 1,95 – 1,97 Euro taxiert.

    Wenn die MTU-Aktie in nächster Zeit auf 400 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,00 Euro (+103 Prozent) erhöhen – sofern die MTU-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 349,791 Euro

    Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 349,791 Euro, BV 0,1, ISIN:  DE000DU698L0, wurde beim MTU-Kurs von 378,10 Euro mit 2,81 – 2,84 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der MTU-Aktie auf 400 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 5,02 Euro (+77 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports.

