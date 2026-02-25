    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer
    Wolters Kluwer profitiert von KI-Lösungen - Umsatz und Gewinn legen zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz+Gewinn 2025 gestiegen, Marge 27,5% Ziel
    • Nahezu 70% der digitalen Erlöse stammen aus KI
    • Aktie schwach, Dividende +8% und Rückkauf 500M
    ALPHEN (dpa-AFX) - Der Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat das vergangene Jahr mit mehr Umsatz und Gewinn abgeschlossen. Dabei profitierte das niederländische Unternehmen von seinen digitalen Plattformen, wie es am Mittwoch in Alphen mitteilte. Nahezu 70 Prozent der digitalen Erlöse stammten aus KI-gestützten Lösungen, berichtete die scheidende Konzernchefin Nancy McKinstry. An der Börse wurden die Zahlen und der angekündigte Aktienrückkauf verhalten aufgenommen.

    Nachdem die Aktie schon zuletzt unter Druck gestanden hatte, sackte ihr Kurs im frühen Handel um bis zu knapp drei Prozent ab und drehte wenig später ins Plus. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier bereits knapp 29 Prozent verloren. In den vergangenen zwölf Monaten büßte der Börsenwert des Unternehmens 63 Prozent auf zuletzt weniger als 15 Milliarden Euro ein. Damit ist der niederländische Konzern in dieser Rangliste abgeschlagen Letzter im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 .

    Der Umsatz von Wolters Kluwer stieg 2025 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. Bereinigt um die Folgen des starken Euro lag das Plus bei sieben Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs um fünf Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 27,5 Prozent und erreichte damit das obere Ende der zuvor vom Unternehmen genannten Zielspanne.

    Den Gewinn unter dem Strich steigerte Wolters Kluwer um gut ein Fünftel auf 1,3 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine um acht Prozent höhere Dividende von 2,52 Euro je Aktie erhalten; zudem will das Unternehmen 2026 für bis zu 500 Millionen Euro Aktien zurückkaufen.

    Für das laufende Jahr kündigte Wolters Kluwer eine weitere Verbesserung der bereinigten operativen Marge auf etwa 28 Prozent an. Wolters Kluwer bietet Fachinformationen, Software und Services für Juristen, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer an, außerdem für Klinik- und Pflegepersonal sowie für Finanzen./nas/zb/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 6.146 auf Ariva Indikation (25. Februar 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um +4,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 14,30 Mrd..

    Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +70,57 %/+127,42 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
