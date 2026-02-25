Wolters Kluwer profitiert von KI-Lösungen - Umsatz und Gewinn legen zu
ALPHEN (dpa-AFX) - Der Informationsdienstleister Wolters Kluwer hat das vergangene Jahr mit mehr Umsatz und Gewinn abgeschlossen. Dabei profitierte das niederländische Unternehmen von seinen digitalen Plattformen, wie es am Mittwoch in Alphen mitteilte. Nahezu 70 Prozent der digitalen Erlöse stammten aus KI-gestützten Lösungen, berichtete die scheidende Konzernchefin Nancy McKinstry. An der Börse wurden die Zahlen und der angekündigte Aktienrückkauf verhalten aufgenommen.
Nachdem die Aktie schon zuletzt unter Druck gestanden hatte, sackte ihr Kurs im frühen Handel um bis zu knapp drei Prozent ab und drehte wenig später ins Plus. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier bereits knapp 29 Prozent verloren. In den vergangenen zwölf Monaten büßte der Börsenwert des Unternehmens 63 Prozent auf zuletzt weniger als 15 Milliarden Euro ein. Damit ist der niederländische Konzern in dieser Rangliste abgeschlagen Letzter im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 .
Der Umsatz von Wolters Kluwer stieg 2025 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. Bereinigt um die Folgen des starken Euro lag das Plus bei sieben Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs um fünf Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 27,5 Prozent und erreichte damit das obere Ende der zuvor vom Unternehmen genannten Zielspanne.
Den Gewinn unter dem Strich steigerte Wolters Kluwer um gut ein Fünftel auf 1,3 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine um acht Prozent höhere Dividende von 2,52 Euro je Aktie erhalten; zudem will das Unternehmen 2026 für bis zu 500 Millionen Euro Aktien zurückkaufen.
Für das laufende Jahr kündigte Wolters Kluwer eine weitere Verbesserung der bereinigten operativen Marge auf etwa 28 Prozent an. Wolters Kluwer bietet Fachinformationen, Software und Services für Juristen, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer an, außerdem für Klinik- und Pflegepersonal sowie für Finanzen./nas/zb/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolters Kluwer Aktie
Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 6.146 auf Ariva Indikation (25. Februar 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolters Kluwer Aktie um +4,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Wolters Kluwer bezifferte sich zuletzt auf 14,30 Mrd..
Wolters Kluwer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9000 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 105,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +70,57 %/+127,42 % bedeutet.
Community Beiträge zu Wolters Kluwer - A0J2R1 - NL0000395903
Dann kannste demnächst 20.000 Firmen schliessen. Die Welt wird von 20 Ki Unternehmen gemanaged und wir brauchen nix anderes mehr.
Wolters Kluwer liefert Software und Informationsdienste für Ärzte, Anwälte, Steuerberater und Compliance-Abteilungen. Der gigantische Burggraben („Moat“) dieses Geschäfts liegt in der Regulatorik: Wenn sich Steuergesetze ändern oder neue medizinische Leitlinien erscheinen, müssen Profis die Software von Wolters Kluwer nutzen, um rechtssicher zu arbeiten. In einer Welt, die immer bürokratischer und komplexer wird, ist dies ein eingebauter Wachstumsmotor. Die Kundenbindungsraten sind exzellent, da ein Wechsel der Kern-Software in Kanzleien oder Kliniken mit enormem Aufwand verbunden wäre.
Die KI-Perspektive: Daten als Goldmine
Ist KI eine Gefahr für juristische oder medizinische Datenbanken? Im Gegenteil. Generische KIs (wie ChatGPT) halluzinieren oft – ein absolutes No-Go im Gerichtssaal oder bei der Diagnose. Wolters Kluwer nutzt KI, um seine exklusiven, verifizierten Datenbanken für den Nutzer schneller durchsuchbar zu machen. Hier gilt: KI ist nur so gut wie die Datenbasis. Da Wolters Kluwer auf jahrzehntelang kuratiertem Fachwissen sitzt, wird die KI hier zum Effizienz-Turbo für den Kunden, für den dieser bereit ist, einen Aufpreis zu zahlen.