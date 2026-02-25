    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    Transparenz wird zum neuen Standard in der Creator Economy

    2026 - Transparenz wird zum neuen Standard in der Creator Economy
    Foto: Horst Galuschka - dpa

    GENF, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Mit der zunehmenden Reife der Kreativwirtschaft treten Plattformen zur Monetarisierung von Inhalten in eine neue Phase der strukturellen Entwicklung ein. Das rasante Wachstum des Sektors geht nun mit einer zunehmenden Professionalisierung einher: Engagierte Teams, Automatisierungstools, ausgelagertes Management und fortschrittliche technologische Lösungen sind mittlerweile fester Bestandteil des Ökosystems.

     

    Your fans deserve the real you, not AI chats. Join RedPeach. Verified creators only.

     

    In Frankreich prüft der Senat derzeit Maßnahmen zur Regulierung dessen, was einige Gesetzgeber als „Pimping 2.0" bezeichnen, ein Begriff, der für ausgelagerte Profilverwaltung und delegierte Nutzerinteraktionen auf bestimmten abonnementbasierten Plattformen verwendet wird. Die von RTL berichtete Debatte geht über Frankreich hinaus und spiegelt eine breitere europäische und internationale Bewegung hin zu strengeren Transparenzanforderungen, einer stärkeren Rechenschaftspflicht von Vermittlern und einem verbesserten Schutz der Urheber wider. Da die Regulierungsbehörden undurchsichtige Delegationsmodelle und automatisierte Interaktionssysteme genauer unter die Lupe nehmen, ist mit einer Verschärfung der Compliance-Standards zu rechnen.

    In diesem Umfeld positioniert sich RedPeach, das entwickelt wurde, um nicht offengelegte Delegationen zu verhindern und die Authentizität von Interaktionen zu gewährleisten, im Einklang mit den sich abzeichnenden regulatorischen Erwartungen.

    Diese Entwicklung folgt zwar einer klaren wirtschaftlichen Logik, wirft aber auch eine strategische Frage auf: Wie können Klarheit und Vertrauen in digitalen Interaktionen gewahrt werden, wenn hinter einem einzigen Konto möglicherweise mehrere Interventionsebenen operieren?

    Vor diesem Hintergrund entwickelt das Schweizer Unternehmen RedPeach einen verifizierungsorientierten Ansatz: https://redpeach.com/face-verification.

    Die Plattform hat eine proprietäre Technologie entwickelt, die einen Gesichtsvalidierungsmechanismus in private Nachrichten integriert. Ziel ist es, zu bestätigen, dass die Antworten direkt vom Kontoinhaber stammen, wodurch die Rückverfolgbarkeit und Transparenz der Interaktion verstärkt wird.

    „Die Creator Economy ist extrem schnell gewachsen. Wir glauben, dass es in der nächsten Phase nicht nur um Wachstum, sondern auch um Klarheit geht. Technologie sollte das Vertrauen in die Interaktion stärken, nicht ersetzen", sagte Marco Cally, CEO von RedPeach.

