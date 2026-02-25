JEFFERIES stuft Auto1 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien seien schwach in den Geschäftsbericht gegangen, weil am Markt damit gerechnet worden sei, dass im Ausblick Wachstum gegenüber Ergebnissen priorisiert werde, schrieb Giles Thorne am Mittwoch. Genau so sei es nun gekommen. Der operative Ergebniskonsens liege aber immer noch rund 5 Prozent über dem Mittelpunkt der Zielspanne. Die Historie lege aber nahe, dass sich diese Erwartung als durchaus berechtigt erweisen werde./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,63 % und einem Kurs von 18,16EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

