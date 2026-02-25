Darwin AG: Vorläufiger Umsatz 2025 & Wachstumsstrategie bestätigt
Darwin AG beschleunigt ihr Wachstum: Mit stark steigendem Umsatz, internationaler Präsenz und strategischen Partnerschaften setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im Gesundheitssektor.
Foto: adobe.stock.com
- Vorläufiger Konzernumsatz 2025: rund 55 Mio. € (Vorjahr: 25,3 Mio. €) — Umsatzwachstum ca. 117 %.
- Das Unternehmen rechnet mit einem positiven Konzernergebnis für 2025.
- Testierte und vollständige Konzernzahlen werden mit dem Geschäftsbericht am 12. Mai 2026 veröffentlicht.
- Novogenia GmbH (100%-Tochter) liefert internationale Positionierung durch umfassende Genanalysen und personalisierte Nahrungsergänzungsmittel.
- Strategische Partnerschaften mit 10X Health (USA) und M42 (Abu Dhabi) dienen als Basis für eine neue Skalierungsphase und angestrebte nachhaltige Wertsteigerung.
- Darwin AG (Sitz München) ist ein europäisches Gesundheitsunternehmen mit Fokus auf Humangenetik, personalisierte Produkte und Beteiligungen in Biotech/Healthcare (ISIN DE000A3C35W0).
Der Kurs von Darwin lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 8,9500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,47 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 9,0750EUR das entspricht einem Plus von +1,40 % seit der Veröffentlichung.
+4,91 %
-12,63 %
+3,59 %
+14,57 %
-71,64 %
+411,27 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte