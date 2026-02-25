    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDarwin AktievorwärtsNachrichten zu Darwin
    Darwin AG: Vorläufiger Umsatz 2025 & Wachstumsstrategie bestätigt

    Darwin AG beschleunigt ihr Wachstum: Mit stark steigendem Umsatz, internationaler Präsenz und strategischen Partnerschaften setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im Gesundheitssektor.

    Foto: adobe.stock.com
    • Vorläufiger Konzernumsatz 2025: rund 55 Mio. € (Vorjahr: 25,3 Mio. €) — Umsatzwachstum ca. 117 %.
    • Das Unternehmen rechnet mit einem positiven Konzernergebnis für 2025.
    • Testierte und vollständige Konzernzahlen werden mit dem Geschäftsbericht am 12. Mai 2026 veröffentlicht.
    • Novogenia GmbH (100%-Tochter) liefert internationale Positionierung durch umfassende Genanalysen und personalisierte Nahrungsergänzungsmittel.
    • Strategische Partnerschaften mit 10X Health (USA) und M42 (Abu Dhabi) dienen als Basis für eine neue Skalierungsphase und angestrebte nachhaltige Wertsteigerung.
    • Darwin AG (Sitz München) ist ein europäisches Gesundheitsunternehmen mit Fokus auf Humangenetik, personalisierte Produkte und Beteiligungen in Biotech/Healthcare (ISIN DE000A3C35W0).

