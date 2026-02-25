"ChatGPT, sag uns, welche Aktie steigen wird!"

Aber: Fondsmanager bleiben wichtig für kreatives Denken, strategische Urteile und Risiko-Kontrolle. Wird durch KI der Markt effizienter – oder gefährlicher?

Forscher der Stanford University testeten einen KI-Analysten anhand jahrzehntelanger öffentlicher Daten. Sie stellten fest, dass die vom KI-Modell vorgeschlagenen Portfolioanpassungen zwischen 1990 und 2020 über 90 Prozent der Investmentfondsmanager übertraf.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Würden alle Systeme durch KI ersetzt werden, hätte dies erhebliche Risiken. Angenommen, alle Fonds nutzen ausschließlich KI, nicht nur für ihre Analyse, sondern auch, wenn sie handeln.

Malen wir uns einen konkreten Fall aus: Eine Aktie fällt stark, also muss sie verkauft werden. Viele KI-Systeme erkennen: Der Aktienkurs sinkt, alle verkaufen; und die KI folgt dem Herden-Algorithmus.

Dies würde einen kollektiven Ausverkauf einer Aktie oder anderer Werte massiv beschleunigen.

Julian Schick (links) und Krischan Orth testen KI an der Börse

Die Folge: Kurse stürzen schneller ab, Schwankungen am Markt verstärken sich, algorithmische Herdentriebe entsthehen.

Wir fragen in unserem Podcast: Was kann ChatGPT und Co. leisten, wenn es um die Bewertungen am Aktienmarkt geht?

Dabei schauen wir auf unser eigenes Portfolio und zeigen, wozu der Künstliche Chatbot wirklich taugt.

Unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7266,36 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer