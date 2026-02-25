    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    "ChatGPT, sag uns, welche Aktie steigen wird!"

    Investieren mit KI, ist das sinnvoll? Wird KI die Börse effizienter – oder gefährlicher machen? Wer trägt die Verantwortung, wenn die KI Milliarden verliert?

    Börse, Baby! - "ChatGPT, sag uns, welche Aktie steigen wird!"
    Forscher der Stanford University testeten einen KI-Analysten anhand jahrzehntelanger öffentlicher Daten. Sie stellten fest, dass die vom KI-Modell vorgeschlagenen Portfolioanpassungen zwischen 1990 und 2020 über 90 Prozent der Investmentfondsmanager übertraf. 

    Aber: Fondsmanager bleiben wichtig für kreatives Denken, strategische Urteile und Risiko-Kontrolle. Wird durch KI der Markt effizienter – oder gefährlicher?

    Würden alle Systeme durch KI ersetzt werden, hätte dies erhebliche Risiken. Angenommen, alle Fonds nutzen ausschließlich KI, nicht nur für ihre Analyse, sondern auch, wenn sie handeln.

    Malen wir uns einen konkreten Fall aus: Eine Aktie fällt stark, also muss sie verkauft werden. Viele KI-Systeme erkennen: Der Aktienkurs sinkt, alle verkaufen; und die KI folgt dem Herden-Algorithmus. 

    Dies würde einen kollektiven Ausverkauf einer Aktie oder anderer Werte massiv beschleunigen.

    Julian Schick (links) und Krischan Orth testen KI an der Börse

    Die Folge: Kurse stürzen schneller ab, Schwankungen am Markt verstärken sich, algorithmische Herdentriebe entsthehen.

    Wir fragen in unserem Podcast: Was kann ChatGPT und Co. leisten, wenn es um die Bewertungen am Aktienmarkt geht?

    Dabei schauen wir auf unser eigenes Portfolio und zeigen, wozu der Künstliche Chatbot wirklich taugt.

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
