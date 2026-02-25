WARBURG RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Geschäftszahlen von 360 auf 380 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach einem Rekordjahr schwäche sich das Wachstumstempo nun ab, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Die Kursverluste der Aktien am Vortag ließen darauf schließen, dass die Aktien nun angemessen bewertet sind./rob/bek/ag
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 378EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.
