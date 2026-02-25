WARBURG RESEARCH stuft MTU Aero Engines AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für MTU nach Geschäftszahlen von 360 auf 380 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Nach einem Rekordjahr schwäche sich das Wachstumstempo nun ab, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Die Kursverluste der Aktien am Vortag ließen darauf schließen, dass die Aktien nun angemessen bewertet sind./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,53 % und einem Kurs von 378EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 380

Kursziel alt: 360

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 380,00 € , was eine Steigerung von +1,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer