Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Smith & Nephew, Miele, Bank of Ireland und Raiffeisen Bank
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Irland: Bank of Ireland, Jahreszahlen
11:00 Uhr, Deutschland: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh
Österreich: Raiffeisen Bank International, Geschäftsbericht 2025
Konjunkturdaten
01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung)
02:45 Uhr, China: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
06:30 Uhr, Niederlande: Einzelhandelsumsatz 1/26
08:30 Uhr, Ungarn: Handelsbilanz 1/26
09:00 Uhr, Polen: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:15 Uhr, Spanien: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:30 Uhr, Schweiz: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:45 Uhr, Italien: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:50 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Polen: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung)
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26
16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 1/26
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|03.03. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|03.03. 08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin