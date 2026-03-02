    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSmith & Nephew AktievorwärtsNachrichten zu Smith & Nephew

    Heute im Fokus: Smith & Nephew, Miele, Bank of Ireland und Raiffeisen Bank

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Boris Roessler/dpa

    Unternehmenstermine

    08:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Irland: Bank of Ireland, Jahreszahlen
    11:00 Uhr, Deutschland: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh
    Österreich: Raiffeisen Bank International, Geschäftsbericht 2025

    Konjunkturdaten

    01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung)
    02:45 Uhr, China: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    06:30 Uhr, Niederlande: Einzelhandelsumsatz 1/26
    08:30 Uhr, Ungarn: Handelsbilanz 1/26
    09:00 Uhr, Polen: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:15 Uhr, Spanien: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:30 Uhr, Schweiz: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:45 Uhr, Italien: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    09:50 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)
    09:55 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, Polen: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)
    10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung)
    15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26
    16:00 Uhr, USA: Bauinvestitionen 1/26




    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

