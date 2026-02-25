BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 2360 Pence auf "Outperform" belassen. Der Umsatz des Herstellers von Hochprozentigem sei schwach, schrieb Trevor Stirling am Mittwoch. Die Briten setzten nun auf Kostensenkungen. Die Dividende habe Diageo zusammengestrichen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:07 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:07 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,58 % und einem Kurs von 20,30EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,6

Kursziel alt: 23,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



