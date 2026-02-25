BARCLAYS stuft Auto1 auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Ergebnissen und Ausblick liege der Autohändler gut in der Spur, schrieb Andrew Ross am Mittwoch. Bei den Absatzzielen gebe es noch Spielraum nach oben. Die Aktien hält Ross für sehr günstig./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:26 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,04 % und einem Kurs von 18,08EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Auto1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39
Kursziel alt: 39
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
