BARCLAYS stuft Auto1 auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Mit Ergebnissen und Ausblick liege der Autohändler gut in der Spur, schrieb Andrew Ross am Mittwoch. Bei den Absatzzielen gebe es noch Spielraum nach oben. Die Aktien hält Ross für sehr günstig./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,04 % und einem Kurs von 18,08EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 39

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

