CoStar Group Aktie im Ausverkauf - 25.02.2026

Mit einer Performance von -5,12 % musste die CoStar Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,38 %, geht es heute bei der CoStar Group Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

CoStar Group bietet führende Informations- und Analysedienste für die Immobilienbranche, mit Plattformen wie CoStar und LoopNet. Als Marktführer konkurriert es mit Zillow und Redfin, wobei es sich durch seine umfassenden Datenbanken und präzisen Analysen auszeichnet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die CoStar Group Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -32,14 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoStar Group Aktie damit um +2,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,18 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die CoStar Group um -30,39 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

CoStar Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,94 % 1 Monat -28,18 % 3 Monate -32,14 % 1 Jahr -46,28 %

Informationen zur CoStar Group Aktie

Es gibt 424 Mio. CoStar Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,53 Mrd.EUR € wert.

CoStar Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die CoStar Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoStar Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.