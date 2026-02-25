    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChevron Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Chevron Corporation

    USA warnten uns vor weiteren Angriffen auf Erdölterminal

    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach ukrainischen Drohnenangriffen auf ein Terminal in Südrussland für kasachisches Erdöl haben die USA die Ukraine nach deren Angaben mit einer diplomatischen Note vor einer Fortsetzung gewarnt. "Wir haben vom US-Außenministerium gehört, dass wir von den Attacken auf amerikanische Interessen Abstand nehmen sollen", sagte die ukrainische Botschafterin Olha Stefanischyna bei einer Pressekonferenz in Washington, wie mehrere Medien übereinstimmend meldeten. Kiew habe das zur Kenntnis genommen.

    Im vergangenen November hatte ein ukrainischer Seedrohnenangriff Anlagen des Caspian Pipeline Consortiums im Schwarzmeerhafen von Noworossijsk lahmgelegt, an dem auch der US-Ölriese Chevron beteiligt ist. Der zentralasiatische Binnenstaat Kasachstan exportiert einen Großteil seiner Erdölproduktion über diesen russischen Hafen. Das kasachische Außenministerium hatte protestiert und vor einer Verschlechterung der kasachisch-ukrainischen Beziehungen gewarnt.

    Die Ukraine wehrt sich seit etwas mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Das ukrainische Militär greift dabei auch regelmäßig Energieanlagen in Russland mit weitreichenden Drohnen und Raketen an, um die für den Krieg wichtigen russischen Exporteinnahmen zu senken./ast/DP/mis

    ISIN:US1667641005WKN:852552

     

    dpa-AFX
