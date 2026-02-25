Ukraine
USA warnten uns vor weiteren Angriffen auf Erdölterminal
- USA warnen Ukraine per Note vor Angriffen klar
- Drohne traf Noworossijsk-Terminal für Öl alarm
- Ukraine attackiert russische Exporteinnahmen .
WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach ukrainischen Drohnenangriffen auf ein Terminal in Südrussland für kasachisches Erdöl haben die USA die Ukraine nach deren Angaben mit einer diplomatischen Note vor einer Fortsetzung gewarnt. "Wir haben vom US-Außenministerium gehört, dass wir von den Attacken auf amerikanische Interessen Abstand nehmen sollen", sagte die ukrainische Botschafterin Olha Stefanischyna bei einer Pressekonferenz in Washington, wie mehrere Medien übereinstimmend meldeten. Kiew habe das zur Kenntnis genommen.
Im vergangenen November hatte ein ukrainischer Seedrohnenangriff Anlagen des Caspian Pipeline Consortiums im Schwarzmeerhafen von Noworossijsk lahmgelegt, an dem auch der US-Ölriese Chevron beteiligt ist. Der zentralasiatische Binnenstaat Kasachstan exportiert einen Großteil seiner Erdölproduktion über diesen russischen Hafen. Das kasachische Außenministerium hatte protestiert und vor einer Verschlechterung der kasachisch-ukrainischen Beziehungen gewarnt.
Die Ukraine wehrt sich seit etwas mehr als vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Das ukrainische Militär greift dabei auch regelmäßig Energieanlagen in Russland mit weitreichenden Drohnen und Raketen an, um die für den Krieg wichtigen russischen Exporteinnahmen zu senken./ast/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Chevron Corporation Aktie
Die Chevron Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 157,4 auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Chevron Corporation Aktie um +3,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Chevron Corporation bezifferte sich zuletzt auf 311,45 Mrd..
Chevron Corporation zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8800 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 175,00USD.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Chevron Corporation - 852552 - US1667641005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Chevron Corporation. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Chevron: Einziger in Venezuela tätiger US-Ölkonzern
Unter den großen US-amerikanischen Ölkonzernen ist Chevron der größte Profiteur, da nur Chevron bereits in Venezuela vertreten ist. Der Konzern verhandelt derzeit schon mit der Trump-Regierung über die Erweiterung einer wichtigen Öl-Lizenz für den Betrieb in Venezuela.
Wir werden sowas von verarscht !