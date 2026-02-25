    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo
    JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Neutral" belassen. Der aus eigener Kraft erzielte Umsatz sei im ersten Geschäftshalbjahr stärker zurückgegangen als angenommen, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. Bei der Profitabilität habe der Spirituosenhersteller hingegen besser abgeschnitten als erwartet./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:08 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:08 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,98 % und einem Kurs von 20,00EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Celine Pannuti
    Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 20
    Kursziel alt: 20
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



