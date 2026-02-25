JPMORGAN stuft DIAGEO auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Neutral" belassen. Der aus eigener Kraft erzielte Umsatz sei im ersten Geschäftshalbjahr stärker zurückgegangen als angenommen, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. Bei der Profitabilität habe der Spirituosenhersteller hingegen besser abgeschnitten als erwartet./rob/bek/ag
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,98 % und einem Kurs von 20,00EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
