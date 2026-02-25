DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASML auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef ist Analyst Robert Sanders zuversichtlich, dass die Niederländer auch noch deutlich höhere Nachfrage stemmen könnten, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 1.278EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Robert Sanders

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1500

Kursziel alt: 1500

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



