Bitcoin, Nvidia, Trump - über Manipulation und Wahrheit: Die Finanzmärkte sind Erstbewerter von Information in einer Informationsgesellschaft - aber auch ein Ort der Manipulation! So gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass etwa der Kurs von Bitcoin durch das mächtige Finanzunternehmen Jane Street (wickeln 10% aller Trades in den USA ab) manipuliert wurde. Bei der heute nachbörslich berichtenden Nvidia hingegen ist die Berichterstattung auch ganz großer Nachrichtenagenturen auffallend: immer wieder die (bewußt platzierte?) Falschmeldungen, wonach China den Kauf von Nvidias H200-Chips genehmigt habe. Das alles jenseits der Frage, welche Probleme die Zahlen und Berichte von Nvidia selbst aufwerfen. Und Donald Trump hat gestern in seiner Rede "State of the Union" ebenfalls versucht zu manipulieren - ohne Rücksicht auf belegte Fakten..

Hinweise aus Video:

Das Video "Bitcoin, Nvidia, Trump: Manipulation und Wahrheit!"