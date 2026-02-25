    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Videoausblick

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Bitcoin, Nvidia, Trump: Manipulation und Wahrheit!

    So gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass etwa der Kurs von Bitcoin durch das mächtige Finanzunternehmen Jane Street (wickeln 10% aller Trades in den USA ab) manipuliert wurde

    Bitcoin, Nvidia, Trump - über Manipulation und Wahrheit: Die Finanzmärkte sind Erstbewerter von Information in einer Informationsgesellschaft - aber auch ein Ort der Manipulation! So gibt es zahlreiche Hinweise darauf, dass etwa der Kurs von Bitcoin durch das mächtige Finanzunternehmen Jane Street (wickeln 10% aller Trades in den USA ab) manipuliert wurde. Bei der heute nachbörslich berichtenden Nvidia hingegen ist die Berichterstattung auch ganz großer Nachrichtenagenturen auffallend: immer wieder die (bewußt platzierte?) Falschmeldungen, wonach China den Kauf von Nvidias H200-Chips genehmigt habe. Das alles jenseits der Frage, welche Probleme die Zahlen und Berichte von Nvidia selbst aufwerfen. Und Donald Trump hat gestern in seiner Rede "State of the Union" ebenfalls versucht zu manipulieren - ohne Rücksicht auf belegte Fakten..

    Hinweise aus Video:

    1. Aktienmarkt auf Rekordhoch: Kospi explodiert im KI-Superzyklus

    2. Bitcoin steigt vor Trump-Rede – kommt die Erholungsrally?

     

    Das Video "Bitcoin, Nvidia, Trump: Manipulation und Wahrheit!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Bitcoin, Nvidia, Trump: Manipulation und Wahrheit! Bitcoin, Nvidia, Trump - über Manipulation und Wahrheit: Die Finanzmärkte sind Erstbewerter von Information in einer Informationsgesellschaft - aber auch ein Ort der Manipulation!

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     