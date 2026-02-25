    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umsatzanstieg von bis zu 67 %

    Diese Technologiefirma erwartet einen Gewinnsprung von bis zu 796 %

    Dieses Unternehmen erwartet für 2025 ein Gewinnwachstum von bis zu 796 Prozent, der Umsatz soll um bis zu 67 Prozent steigen. Die KI-Vermarktung und Expansionsstrategie der Firma sind dabei Haupttreiber für den Erfolg.

    Umsatzanstieg von bis zu 67 % - Diese Technologiefirma erwartet einen Gewinnsprung von bis zu 796 %
    Foto: OpenAI

    Das Technologieunternehmen Wanka Online erwartet für 2025 einen Gewinn von etwa 60 Millionen Yuan bis 68 Millionen Yuan (7,8 Millionen Euro), was einem Anstieg von etwa 690 Prozent bis 796 Prozent gegenüber 7,6 Millionen Yuan im Vorjahr entspricht, wie MT Newswires berichtet. Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 4 Milliarden Yuan (520 Millionen Euro) und 4,4 Milliarden Yuan liegen, was einem Anstieg von 52 Prozent bis 67 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ging aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung an die Hongkonger Börse hervor.

    Das Unternehmen gab an, dass das Umsatzwachstum durch eine verbesserte Zielgruppenansprache und Kapitalrendite seiner KI-gestützten Vermarktungsplattform, höhere Wiederplatzierungen durch Werbetreibende und die Expansion der Auslandsaktivitäten erzielt wurde. Die Firma bietet verschiedene digitale Services an, darunter mobile Werbung und Werbedienstleistungen, Verteilung von Online-Videos, Game Co‑Publishing und Software‑Support und ‑Services.

    Wanka Online wurde 2014 gegründet. Die Firma konzentrierte sich von Beginn an auf mobile Technologien und Ökosystem‑Partnerschaften im Android‑Bereich. Das Unternehmen ist unter anderem deswegen erfolgreich, weil es sich von Anfang an auf die Verknüpfung von Werbetreibenden, Inhalte‑Produzenten und Geräteherstellern im Android‑Ökosystem – einem riesigen Markt in China, konzentrierte.

    Die Aktie ist am Mittwoch 1,20 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 1,69 Hongkong-Dollar (0,18 Euro).

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion



    Verfasst von Paul Späthling
    Umsatzanstieg von bis zu 67 % Diese Technologiefirma erwartet einen Gewinnsprung von bis zu 796 % Dieses Unternehmen erwartet für 2025 ein Gewinnwachstum von bis zu 796 Prozent, der Umsatz soll um bis zu 67 Prozent steigen. Die KI-Vermarktung und Expansionsstrategie der Firma sind dabei die Haupttreiber für den Erfolg.
