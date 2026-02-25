JEFFERIES stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 19,20 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch. Der Ausblick des spanischen Versorgers beinhalte kleine positive Aspekte. Der Optimismus dürfte vom Netzgeschäft in Großbritannien herrühren./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 19,97EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.