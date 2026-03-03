Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Target, Best Buy, Warner Music, Schaeffler, Beiersdorf
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:30 Uhr, Schweiz: VAT, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: SIG Group, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Kühne & Nagel, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Thales, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz)
08:00 Uhr, Deutschland: Beiersdorf, Jahreszahlen (8.30 Analysten- und Pressekonferenz)
10:30 Uhr, Deutschland: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
10:30 Uhr, Deutschland: Hettich Holding GmbH und Co. KG, Jahreszahlen, Kirchlengern
18:00 Uhr, Niederlande: ASM International, Jahreszahlen
18:00 Uhr, USA: Warner Music Group, Hauptversammlung
USA: Target, Q4-Zahlen
USA: Best Buy, Q4-Zahlen
USA: Kfz-Absatz 2/26
Konjunkturdaten
00:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 1/26
00:50 Uhr, Japan: Investitionen Q4/25
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
09:00 Uhr, Tschechien: BIP Q4/25 (vorab)
09:00 Uhr, Österreich: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
11:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
11:00 Uhr, EU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
Zeit Land Relev. Termin 09:15 ESP HCOB Manufacturing PMI 09:45 ITA HCOB Manufacturing PMI 09:55 DEU HCOB Manufacturing PMI 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat) 11:00 EUR Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 15:30 CAN S&P Global Manufacturing PMI 16:00 USA ISM Produktion Bezahlte Preise 16:00 USA ISM Manufacturing PMI 16:00 USA ISM Beschäftigungsindex für das verarbeitende Gewerbe 16:00 USA ISM Index der Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe 18:30 USA Fed's Musalem speech 19:00 USA Fed's Barkin speech
