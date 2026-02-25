Weniger Schüler mit Abitur oder Fachabitur

WIESBADEN (dpa-AFX) - Weniger Schülerinnen und Schüler haben vergangenes Jahr Abitur oder Fachabitur gemacht. Die Zahl sank im Vorjahresvergleich um acht Prozent auf rund 341.700, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt.

Grund dafür sei fast ausschließlich, dass in Bayern das achtjährige Gymnasium (G8) im Jahr 2024 auslief und der Abiturjahrgang 2025 damit unvollständig war. Die Zahl der Abiturienten und Fachabiturienten ging dort um mehr als die Hälfte zurück (minus 51 Prozent). Werden die übrigen Länder betrachtet, beträgt der Rückgang insgesamt 0,7 Prozent, wie das Bundesamt mitteilt.