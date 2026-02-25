    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weniger Schüler mit Abitur oder Fachabitur

    Für Sie zusammengefasst
    • Abitur/Fachabitur -8% auf 341.700, Grund Bayern
    • Bayern -51% machte Jahrgang 2025 unvollständig
    • Sachsen +6%, Thüringen +4%; Frauenanteil 54% .
    Weniger Schüler mit Abitur oder Fachabitur
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Weniger Schülerinnen und Schüler haben vergangenes Jahr Abitur oder Fachabitur gemacht. Die Zahl sank im Vorjahresvergleich um acht Prozent auf rund 341.700, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt.

    Grund dafür sei fast ausschließlich, dass in Bayern das achtjährige Gymnasium (G8) im Jahr 2024 auslief und der Abiturjahrgang 2025 damit unvollständig war. Die Zahl der Abiturienten und Fachabiturienten ging dort um mehr als die Hälfte zurück (minus 51 Prozent). Werden die übrigen Länder betrachtet, beträgt der Rückgang insgesamt 0,7 Prozent, wie das Bundesamt mitteilt.

    Anstieg in Sachsen und Thüringen

    Die Zahlen sanken auch in anderen Bundesländern: am deutlichsten war dies im Saarland (minus sieben Prozent), in Schleswig-Holstein sowie in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt (jeweils minus drei Prozent) der Fall. Größere Zuwächse gab es dagegen in Sachsen (plus sechs Prozent) und Thüringen (plus vier Prozent).

    Der Frauenanteil an den Studienberechtigten blieb 2025 mit 54 Prozent konstant, wie aus der Statistik hervorgeht. Die Allgemeine oder Fachgebundene Hochschulreife erwarben den Angaben zufolge 80 Prozent der Studienberechtigten, ein Fünftel erlangte die Fachhochschulreife./isa/DP/mis






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Weniger Schüler mit Abitur oder Fachabitur Weniger Schülerinnen und Schüler haben vergangenes Jahr Abitur oder Fachabitur gemacht. Die Zahl sank im Vorjahresvergleich um acht Prozent auf rund 341.700, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt. Grund dafür sei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     