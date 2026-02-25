    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    +15%: Aktie nicht zu bremsen

    1765 Aufrufe 1765 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordex verdreifacht den Gewinn: Aktie auf dem höchsten Stand seit 24 Jahren!

    Nordex überrascht mit einem überragenden 4. Quartal. Umsatz und Gewinn schlagen die Erwartungen deutlich. Für 2026 erwartet der Windkraft-Spezialist weiteres Wachstum und eine starke Margenentwicklung.

    Für Sie zusammengefasst
    +15%: Aktie nicht zu bremsen - Nordex verdreifacht den Gewinn: Aktie auf dem höchsten Stand seit 24 Jahren!
    Foto: Jens Büttner - dpa

    Die Hamburger haben mit den am Mittwoch vorgestellten Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen. Mit einem Umsatzwachstum von 15,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und und einem EBITDA, das um 188 Prozent zulegen konnte hat das Unternehmen in den letzten drei Monaten einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Jefferies-Analyst Constantin Hesse spricht von einem "Blowout Quarter".

    Besonders die Free Cash Flow-Generierung von 565 Millionen Euro, die weit über den Markterwartungen lag und die positiven Zahlen weiter untermauerte, sorgte für Euphorie. Die Aktie startet mit kräftigem Rückenwind in den Handelstag und liegt am Vormittag rund 15 Prozent im Plus. Erstmals seit 2002 notiert die Aktie damit wieder über der Marke von 40 Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    33.682,43€
    Basispreis
    2,24
    Ask
    × 13,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29.511,20€
    Basispreis
    2,05
    Ask
    × 13,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nordex

    +16,53 %
    +21,98 %
    +22,35 %
    +60,52 %
    +245,33 %
    +192,76 %
    +104,16 %
    +77,35 %
    +354,22 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

    Der Auftragseingang hat mit einem Rekordstand von 16,1 Milliarden Euro einen weiteren Meilenstein erreicht. Dies wurde durch die gestiegenen Volumina im Projektgeschäft, bessere Service-Margen sowie Effizienzmaßnahmen unterstützt. Auf Basis dieser starken Zahlen hat Nordex seine mittelfristigen EBITDA-Margen-Ziele auf 10 bis 12 Prozent angehoben, was deutlich über den bisherigen Prognosen und den Erwartungen der Analysten liegt.

    Für 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 8,2 bis 9 Milliarden Euro und EBITDA-Margen von 8 bis 11 Prozent. Die Umsatzprognose liegt mit 8,2 Milliarden Euro im Einklang mit den Erwartungen der Analysten. Eine mögliche Unsicherheit durch anhaltende Lieferengpässe in der Türkei ist bereits in den Erwartungen berücksichtigt.

    Nordex setzt weiterhin auf starke Shareholder Returns: Ab 2027 sollen regelmäßige Ausschüttungen oder Rückkäufe erfolgen, wobei das Unternehmen mindestens 50 Millionen Euro jährlich an die Aktionäre zurückführen will.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,92, was eine Steigerung von +5,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    +15%: Aktie nicht zu bremsen Nordex verdreifacht den Gewinn: Aktie auf dem höchsten Stand seit 24 Jahren! Nordex überrascht mit einem überragenden 4. Quartal. Umsatz und Gewinn schlagen die Erwartungen deutlich. Für 2026 erwartet der Windkraft-Spezialist weiteres Wachstum und eine starke Margenentwicklung.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     