+15%: Aktie nicht zu bremsen
Nordex verdreifacht den Gewinn: Aktie auf dem höchsten Stand seit 24 Jahren!
Nordex überrascht mit einem überragenden 4. Quartal. Umsatz und Gewinn schlagen die Erwartungen deutlich. Für 2026 erwartet der Windkraft-Spezialist weiteres Wachstum und eine starke Margenentwicklung.
- Blowout Q4: Umsatz+15,7% EBITDA+188% FCF565M!!
- Rekordauftrag 16,1 Mrd EUR, Ziel EBITDA 10-12%...
- 2026:Umsatz8,2-9Mrd,EBITDA8-11%,Rückk≥50M 2027
Die Hamburger haben mit den am Mittwoch vorgestellten Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen. Mit einem Umsatzwachstum von 15,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und und einem EBITDA, das um 188 Prozent zulegen konnte hat das Unternehmen in den letzten drei Monaten einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Jefferies-Analyst Constantin Hesse spricht von einem "Blowout Quarter".
Besonders die Free Cash Flow-Generierung von 565 Millionen Euro, die weit über den Markterwartungen lag und die positiven Zahlen weiter untermauerte, sorgte für Euphorie. Die Aktie startet mit kräftigem Rückenwind in den Handelstag und liegt am Vormittag rund 15 Prozent im Plus. Erstmals seit 2002 notiert die Aktie damit wieder über der Marke von 40 Euro.
Der Auftragseingang hat mit einem Rekordstand von 16,1 Milliarden Euro einen weiteren Meilenstein erreicht. Dies wurde durch die gestiegenen Volumina im Projektgeschäft, bessere Service-Margen sowie Effizienzmaßnahmen unterstützt. Auf Basis dieser starken Zahlen hat Nordex seine mittelfristigen EBITDA-Margen-Ziele auf 10 bis 12 Prozent angehoben, was deutlich über den bisherigen Prognosen und den Erwartungen der Analysten liegt.
Für 2026 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 8,2 bis 9 Milliarden Euro und EBITDA-Margen von 8 bis 11 Prozent. Die Umsatzprognose liegt mit 8,2 Milliarden Euro im Einklang mit den Erwartungen der Analysten. Eine mögliche Unsicherheit durch anhaltende Lieferengpässe in der Türkei ist bereits in den Erwartungen berücksichtigt.
Nordex setzt weiterhin auf starke Shareholder Returns: Ab 2027 sollen regelmäßige Ausschüttungen oder Rückkäufe erfolgen, wobei das Unternehmen mindestens 50 Millionen Euro jährlich an die Aktionäre zurückführen will.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion