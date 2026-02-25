Nordex verdreifacht den Gewinn: Aktie auf dem höchsten Stand seit 24 Jahren!

Die Hamburger haben mit den am Mittwoch vorgestellten Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen. Mit einem Umsatzwachstum von 15,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und und einem EBITDA, das um 188 Prozent zulegen konnte hat das Unternehmen in den letzten drei Monaten einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Jefferies-Analyst Constantin Hesse spricht von einem "Blowout Quarter".

Besonders die Free Cash Flow-Generierung von 565 Millionen Euro, die weit über den Markterwartungen lag und die positiven Zahlen weiter untermauerte, sorgte für Euphorie. Die Aktie startet mit kräftigem Rückenwind in den Handelstag und liegt am Vormittag rund 15 Prozent im Plus. Erstmals seit 2002 notiert die Aktie damit wieder über der Marke von 40 Euro.