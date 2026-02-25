    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke

    ROUNDUP

    Jost Werke beschafft sich mit Kapitalerhöhung frisches Geld

    Foto: JOST-Werke Deutschland GmbH

    NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke hat sich mit der Ausgabe neuer Aktien frisches Geld beschafft. Insgesamt wurden 1,49 Millionen neue Aktien in einem beschleunigten Verfahren bei institutionellen Investoren zu einem Preis von 62,13 Euro platziert, wie das Unternehmen am Mittwochmorgen in Neu-Isenburg mitteilte. Das entspreche einem Bruttoerlös von rund 93 Millionen Euro. Der Konzern hatte bereits am Dienstagabend die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage angekündigt. Das Grundkapital werde um zehn Prozent erhöht, so das Unternehmen.

    An der Börse gab die im Kleinwerteindex SDax gelistete Aktie am Mittwochvormittag zuletzt um 3,5 Prozent auf 63,10 Euro nach. Seit Jahresbeginn hat sie aber nach wie vor fast 17 Prozent an Wert gewonnen.

    Für Analyst Fabio Hölscher von Warburg Research wird der Nutzfahrzeugzulieferer mit dem Schritt in puncto Fusionen und Übernahmen gestärkt.

    Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll laut Jost die finanzielle Flexibilität des Konzerns weiter erhöhen, um im Einklang mit der Strategie "Ambition 2030" weitere Zukäufe umzusetzen.

    Jost sehe attraktive Möglichkeiten im Off-Highway-Bereich. Diese könnten die weltweite Präsenz des Konzerns und das Kundenangebot stärken, wobei gleichzeitig ein ausgeglichenes Umsatzprofil sowie die Steigerung der Profitabilität und Widerstandsfähigkeit des Konzerns im Fokus stehe, hieß es weiter.

    Der Konzern hatte 2025 dank eines starken Schlussquartals die Erwartungen übertroffen. Neben dem erzielten Wachstum aus eigener Kraft half dabei die Übernahme des Hydraulikspezialisten Hyva.

    Den Ausblick auf 2026 will Jost bei der Vorlage des Geschäftsberichts am 26. März vorstellen und dann auch einen Dividendenvorschlag machen./err/men/stk

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
