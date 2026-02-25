ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 38 Euro
- Jefferies bestätigt 'Buy', Kursziel 38€ weiter
- Viertes Quartal: hervorragend, starke Zahlen..
- Ausblick 2026 u. mittelfr. besser als gedacht..
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei hervorragend gewesen, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch nach den Zahlen. Auch der Ausblick auf 2026 und die mittelfristige Entwicklung sei besser als gedacht./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 01:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,82 % und einem Kurs von 40,28 auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +21,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,66 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -63,14 %/-6,63 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 38 Euro
