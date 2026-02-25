Goldman belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 19 Euro

Was heißt das für den Markt?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 19,10 auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,38 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 49,97 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -20,76 %/+0,37 % bedeutet.