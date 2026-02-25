Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 32 Euro

Was heißt das für den Markt?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,82 % und einem Kurs von 40,28 auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +21,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,35 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,66 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -63,40 %/-7,27 % bedeutet.