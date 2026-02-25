ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 32 Euro
- Berenberg hält Buy für Nordex, Kursziel 32€ OK
- Q4 2025 übertraf klar die Erwartungen, stark!!
- Ausblick 2026 liegt über Konsens, positiv gut!
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Richard Dawson am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Auch der Ausblick auf 2026 liege über dem Konsens./rob/ag/ajx
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,82 % und einem Kurs von 40,28 auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +21,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,66 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -63,40 %/-7,27 % bedeutet.
