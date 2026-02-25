JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 53,60 Euro

Was heißt das für den Markt?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,11 % und einem Kurs von 48,56 auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -7,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,10 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 27,53 Mrd..

Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +2,29 %/+22,75 % bedeutet.