JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 53,60 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick dürfte mit leichter Enttäuschung aufgenommen werden, schrieb David Adlington am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Letztlich sei er aber eher konservativ./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:13 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,11 % und einem Kurs von 48,56 auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -7,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,10 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 27,53 Mrd..
Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +2,29 %/+22,75 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 53,60 Euro
