Alzchem im Aufwind - Jefferies rät zum Kauf

Jefferies-Experte Constantin Hesse nahm die Bewertung von Alzchem mit "Buy" auf. Das Kursziel von 190 Euro räumt der Aktie vom aktuellen Bewertungsniveau aus noch knapp 17 Prozent Luft nach oben ein.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Empfehlung des US-Investmenthauses Jefferies hat Alzchem am Mittwoch deutliche Kursgewinne beschert. Nach einem Sprung bis auf 167,40 Euro behaupteten die Aktien zuletzt ein Plus von 5,2 Prozent auf 163 Euro, was immer noch für den Spitzenplatz im Nebenwerte-Index SDax reichte. Im Januar hatten die Titel des Spezialchemieunternehmens mit 171 Euro ein Hoch seit dem Jahr 2017 markiert.

Mit der Produktion von Kreatin für die Nahrungsmittelindustrie und dem Sprengstoff Nitroguanidin für die Rüstungsbranche verfüge das Unternehmen über eine einzigartige Plattform und führende Nischenpositionen, die es gegen die Konkurrenz abschirmten, betonte der Experte.

Angesichts des Margenpotenzials, beschleunigter Barmittelzuflüsse und Expansionsoptionen in den USA sei die Anlagestory auf viele Jahre hinaus attraktiv, auch angesichts des unverdienten Abschlags zur Branchenbewertung, so der Experte./gl/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alzchem Group Aktie Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 17.901 auf Ariva Indikation (25. Februar 2026, 10:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alzchem Group Aktie um +10,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,49 %. Die Marktkapitalisierung von Alzchem Group bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd.. Alzchem Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1500 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 182,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 173,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 190,00EUR was eine Bandbreite von +5,75 %/+16,14 % bedeutet.



