BARCLAYS stuft EON AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das Jahr 2025 habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Peter Crampton am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht des Energiekonzerns. Auch der Ausblick liege nahe am Konsens. Nach dem guten Lauf der Aktien könnten sie allerdings etwas schwächeln./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:31 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 19,05EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Peter Crampton

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



