Frische Zahlen von: Broadcom, Bayer, Adidas, Continental, Symrise und Sixt

Unternehmenstermine
06:30 Uhr, Niederlande: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Evonik, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Bilfinger, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Scor, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Symrise, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:30 Uhr, Deutschland: Adidas, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Continental, Jahreszahlen (9.00 Call)
07:30 Uhr, Deutschland: Sixt, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Traton, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Bilanz-Pk)
07:30 Uhr, Frankreich: Dassault Aviation, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch, Mannheim
10:00 Uhr, Deutschland: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang 01/26
18:00 Uhr, Deutschland: Patrizia, Jahreszahlen
22:00 Uhr, USA: Broadcom, Q1-Zahlen
Deutschland: Gabler, voraussichtlich Bekanntgabe Ausgabepreis
Konjunkturdaten
Polen: Zentralbank, Zinsentscheid
01:30 Uhr, Japan: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
02:30 Uhr, China: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26
02:45 Uhr, China: RatingDog PMI Dienste 2/26
06:00 Uhr, Japan: Verbrauchervertrauensindex 2/26
09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
09:15 Uhr, Spanien: HCOB PMI Dienste 2/26
09:45 Uhr, Italien: HCOB PMI Dienste 2/26
09:50 Uhr, Frankreich: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 Uhr, Deutschland: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, EU: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 Uhr, Italien: Arbeitslosenquote 1/26
11:00 Uhr, Belgien: Arbeitslosenquote 1/26
11:00 Uhr, EU: Erzeugerpreise 1/26
11:00 Uhr, Italien: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 Uhr, EU: Arbeitslosenquote 1/26
10:30 Uhr, Großbritannien: S&P Global Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigung 2/26
15:45 Uhr, USA: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: ISM Services Index 2/26
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
17:00 Uhr, Russland: Arbeitslosenquote 1/26
20:00 Uhr, USA: Fed, Beige Book
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 04.03.2025
Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Arbeitslosenquote 11:00 EUR Unemployment Rate 20:20 USA Fed's Williams speech
