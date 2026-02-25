WDH/ROUNDUP/Santander will Gewinn bis 2028 kräftig steigern - Aktie legt zu
- Gewinnziel 2028: >20 Mrd Euro vs 14 Mrd (Ziel)
- Kunden von 180 auf 210+ Mio bis 2028 Kosten36%
- 2027: 35% Dividende, 15% Aktienrückkauf Börse+
(Wiederholung aus technischen Gründen)
LONDON/MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank Santander will bis zum Jahr 2028 deutlich mehr Kunden gewinnen und ihren Überschuss kräftig steigern. Der Gewinn solle von zuletzt gut 14 Milliarden auf mehr als 20 Milliarden Euro klettern, teilte das Geldhaus anlässlich seines Investorentags am Mittwoch in London mit. Analysten hatten bisher im Schnitt lediglich knapp 19 Milliarden Euro gerechnet.
Zudem will Santander-Chefin Ana Botin einen größeren Anteil des Überschusses für Dividenden und Aktienrückkäufe verwenden: Vom Gewinn des Jahres 2027 sollen 35 Prozent als Dividende fließen. Weitere 15 Prozent will Santander in den Rückkauf eigener Aktien stecken. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.
Die Santander-Anteile verteuerten sich im frühen Handel um bis zu drei Prozent auf 10,97 Euro. Damit beendete das Papier die jüngste kleine Korrektur nach dem Anfang Februar erreichten Mehrjahreshoch von 11,26 Euro endgültig, innerhalb der die Aktie zeitweise wieder unter die 10-Euro-Marke gefallen war.
Die spanische Großbank gehörte in den vergangenen zwölf Monaten mit einem Plus von 80 Prozent zu den größten Gewinnen unter den europäischen Bank- und Standardwerten. Mit einem Börsenwert von 160 Milliarden Euro ist die Santander zudem die wertvollste Bank der Eurozone.
Um den Gewinn zu steigern, soll die Zahl der Kunden von zuletzt rund 180 Millionen auf mehr als 210 Millionen im Jahr 2028 wachsen. Auch dadurch will die größte spanische Bank ihre relativen Kosten weiter senken: Am Ende der Periode sollen die Kosten dann nur noch 36 Prozent der Bankerträge aufzehren. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital soll zugleich auf mehr als 20 Prozent steigen.
Zum Vergleich: Im Jahr 2025 waren die Kosten der Bank 41,2 Prozent der Erträge aufgefressen. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital betrug 16,3 Prozent./stw/stk/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Banco Santander Aktie
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,19 % und einem Kurs von 10,90 auf Tradegate (25. Februar 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Banco Santander Aktie um +3,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Banco Santander bezifferte sich zuletzt auf 160,55 Mrd..
Banco Santander zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2250. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von +0,62 %/+9,77 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Banco Santander - 858872 - ES0113900J37
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Banco Santander. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
bonDiacomova ich schätze Deine excellenten Kommentare und Einschätzungen sehr und ich teile sie auch meistens. Vorallem bin ich immer wieder überrascht, dass Du die Informationen teilweise vor den Veröffentlichungen hast :-). Ich gehe auch davon aus, dass die Entwicklung, auch mit dem Zukauf von Webster weiter positiv sein wird. Und 5 Mrd. Euro kurzfristig und danach nocheinmal 5 Mrd Euro an Aktienrückkäufen wird den Kurs (selbst bei einer schwierigen Weltlage und eventuell kleineren Zinsmargen) sicherlich positiv bewegen. Du hattest jedoch gesagt, dass du keine Euro Prognosen abgeben würdest. Warum hast du deine Einschätzung geändert?
Der Investorentag (Investor Day) von Banco Santander im Jahr 2026 findet am 25. Februar 2026 statt.
Dieser Termin wird in mehreren aktuellen Berichten und auf der offiziellen Santander-Website (im Finanzkalender) bestätigt. Analysten (z. B. von Barclays und UBS) erwarten dort wichtige Ankündigungen, insbesondere zu einer hohen Ausschüttung an Aktionäre – Schätzungen gehen von bis zu ca. 40 Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen über die nächsten drei Jahre aus, dank starkem Kapitalüberschuss und guter Profitabilität.
Der Termin folgt kurz nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse 2025 (FY’25 Earnings am 4. Februar 2026).
Analysten sehen eine massive Steigerung der Ausschüttungen dank:
- Starkem Profit-Wachstum (RoTE >17 % möglich),
- Hohem Excess-Capital (CET1 könnte auf 14 %+ steigen, dann runter auf ~13,7–13,8 % bis 2028),
- Keinen großen M&A-Belastungen (außer z. B. TSB-Integration, die aber accretive ist).
Barclays & UBS: ~40 Mrd. € total Shareholder Returns (Dividenden + Buybacks) über die drei Jahre 2026–2028 – mehr als doppelt so viel wie im vorherigen Plan (2023–2025). Das entspricht ca. 26 % der aktuellen Marktkapitalisierung (~€155 Mrd.).
UBS-Breakdown (Beispiel): ~€14,2 Mrd. in 2026 (inkl. Extra aus Polska-Verkauf), dann ~€12 Mrd. in 2027 und ~€13 Mrd. in 2028.
Jefferies: Etwas konservativer bei ~34 Mrd. € total (bei 70 % Payout), aber immer noch sehr hoch.
Dividenden pro Aktie könnten steigen (aktuell ~€0,23 TTM), Buybacks bleiben ein großer Teil (oft 50 % der Remuneration).
Santander ist laut dem Magazin „The Banker“ die beste Bank in Spanien und Europa.
Die renommierte Auszeichnung „Bank des Jahres 2025“ würdigte die Banco Santander als beste Bank in Europa, Spanien, Portugal, Polen und Chile.
Laut dem Magazin zeichnete sich die Bank in diesem Jahr durch Rekordergebnisse, operative Stabilität und bemerkenswerte Fortschritte bei der digitalen Transformation in ihren Kernmärkten aus.
Die Jury hebt insbesondere die Auswirkungen der breiten geografischen Diversifizierung, die Verbesserung der Kreditwürdigkeit und die Wachstumsstrategie hervor, die durch die Übernahme der TSB in Großbritannien und die starke Performance der Gruppe in Spanien, Portugal und Polen verstärkt wurde.