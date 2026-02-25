UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Forderungen des in Medien als neuer Aktionär kolportierten Investoren Elliott Management könnten durchaus in die Realität umgesetzt werden, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Dabei gehe es um Aktienrückkäufe, geringere Kosten und Maßnahmen im Beteiligungs-Portfolio des Börsen- und Finanzkonzerns./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 20:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 91,00EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Werner

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

