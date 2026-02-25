IVU Traffic Technologies: Rekordzahlen 2025 & Sonderdividende
Starkes Jubiläumsjahr für IVU: Rekordzahlen, ambitionierte Ziele erreicht – und Aktionäre sollen mit höherer Dividende plus Sonderausschüttung profitieren.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- IVU wird im Geschäftsjahr 2025 ihre Ziele erreichen bzw. übertreffen; Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb Dividendenerhöhung und Sonderdividende vor.
- Vorläufige Zahlen: Umsatz von fast 150 Mio. € und ein EBIT von mehr als 18 Mio. €, jeweils über 10% Steigerung gegenüber dem Vorjahr und Höchstwerte in der Firmengeschichte.
- Dividendenvorschlag: reguläre Dividende Erhöhung von 0,28 € auf 0,30 € plus eine Sonderdividende von 0,25 €, damit insgesamt 0,55 € je Aktie.
- Der Vorschlag soll der Hauptversammlung am 28. Mai 2026 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.
- Alle genannten Zahlen sind vorläufig und noch nicht testiert; die endgültigen, testierten Ergebnisse werden mit dem Geschäftsbericht 2025 am 26. März 2026 veröffentlicht (https://www.ivu.de/investoren/finanzberichte).
- Anlass der Sonderdividende ist das 25. Börsenjubiläum der IVU im Geschäftsjahr 2025.
Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,02 % im Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 20,600EUR das entspricht einem Plus von +0,49 % seit der Veröffentlichung.
+3,26 %
+8,09 %
-5,66 %
-3,85 %
+24,61 %
+23,76 %
+8,70 %
+423,42 %
+8,42 %
