ANALYSE-FLASH
RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro
- RBC belässt Auto1: Outperform, Kursziel 30 EUR
- Analystin lobt qualitativ gut. Quartalsbericht
- Markterwartungen am oberen Ende des Ausblicks.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa lobte am Mittwoch den qualitativ guten Quartalsbericht. Die Markterwartungen lägen allerdings schon am oberen Ende des Ergebnisausblicks./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:06 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,56 % und einem Kurs von 17,98 auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -8,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -41,97 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 3,88 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +74,01 %/+190,02 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 30 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUTO1 Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AUTO1 Group eingestellt.
Moin, hier mal wieder der MehrMarkenHändler ;-)
Einen Kurs von 3 Euro könnte ich mir vorstellen, wenn Unregelmässigkeiten bei der Bilanzerstellung ans Licht kämen.