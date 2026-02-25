    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Gold

    Nahost-Krise könnte Goldpreis-Rallye von bis zu 15% auslösen

    Geopolitische Spannungen im Nahen Osten geben dem Goldpreis nach Einschätzung der französischen Bank Natixis neuen Rückenwind. In einem vergangene Woche veröffentlichten Edelmetallbericht argumentieren die Analysten, dass eine Eskalation der Auseinandersetzung zwischen der US-Regierung und dem Iran kurzfristig einen deutlichen Safe-Haven-Impuls auslösen könnte. Aus historischen Konfliktmustern leitet man ab, dass der Goldpreis im Eskalationsfall um rund 15% zulegen könnte – wobei ein großer Teil der Bewegung sehr früh stattfinden dürfte.

    Natixis verortet die Marktreaktion ausdrücklich im kurzfristigen Zeitfenster: Die stärksten Preissteigerungen würden nach seiner Einschätzung in den ersten ein bis zwei Wochen nach Beginn einer möglichen militärischen Aktion stattfinden. Bei einem seitwärts tendierenden Ausgangsniveau sieht Natixis in diesem Szenario einen Bereich von 5.500 bis 5.800 US-Dollar je Unze Gold innerhalb von zwei Wochen nach einem Angriff.

    Natixis: Safe-Haven-Nachfrage könnte den Goldpreis zunächst schnell treiben

    Lesen Sie hier den kompletten Artikel:

    Analysten: Nahost-Krise könnte Goldpreis-Rallye von bis zu 15% auslösen

     

     

