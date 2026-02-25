    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLeonardo AktievorwärtsNachrichten zu Leonardo

    Höhere Rüstungsausgaben

    Volle Auftragsbücher bei Leonardo

    • Auftragseingänge steigen auf 23,8 Mrd. € (+13,5%)
    • Umsatz wächst knapp 10% auf 19,5 Mrd. € (2025)
    • Ebita +15% auf 1,75 Mrd.; Schulden -44% 1 Mrd.
    Volle Auftragsbücher bei Leonardo
    Foto: Leonardo S.p.A. and subsidiaries.

    ROM (dpa-AFX) - Der Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Leonardo hat im vergangenen Jahr von den steigenden Verteidigungsausgaben europäischer Staaten profitiert. So klettern die Auftragseingänge 2025 um 13,5 Prozent auf 23,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch anhand vorläufiger Zahlen in Rom mitteilte. Die Umsätze stiegen um knapp zehn Prozent auf 19,5 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) verbesserte sich um rund 15 Prozent auf 1,75 Milliarden Euro. Die Zahlen fielen etwas besser aus als von Analysten erwartet.

    Die Leistung "bildet eine solide Grundlage für die kommenden Jahre", kommentierte Konzernchef Roberto Cingolani die Entwicklung. Die Verschuldung konnte das Unternehmen auch dank Verkäufe von Randgeschäften um gut 44 Prozent auf eine Milliarde Euro senken. Weitere Details und ein Strategie-Update will Leonardo am 12. März präsentieren.

    Die Aktie verlor am späten Vormittag rund ein Prozent. Allerdings war sie im Zusammenhang mit dem Boom bei Rüstungsaktien in den vergangenen 12 Monaten mit einem Plus von knapp 60 Prozent auch gut gelaufen./nas/err/mis

    Leonardo

    -0,98 %
    +6,85 %
    +1,30 %
    +34,61 %
    +64,19 %
    +463,92 %
    +737,91 %
    +546,44 %
    +10.720,04 %
    ISIN:IT0003856405WKN:A0ETQX

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Leonardo Aktie

    Die Leonardo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 58,60 auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Leonardo Aktie um +6,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Leonardo bezifferte sich zuletzt auf 33,83 Mrd..

    Leonardo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 50,00Euro was eine Bandbreite von -24,55 %/-14,27 % bedeutet.




    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener Wert
    Höhere Rüstungsausgaben Volle Auftragsbücher bei Leonardo Der Rüstungs- und Luftfahrtkonzern Leonardo hat im vergangenen Jahr von den steigenden Verteidigungsausgaben europäischer Staaten profitiert. So klettern die Auftragseingänge 2025 um 13,5 Prozent auf 23,8 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am …
