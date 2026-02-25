Volle Auftragsbücher bei Leonardo

Die Aktie verlor am späten Vormittag rund ein Prozent. Allerdings war sie im Zusammenhang mit dem Boom bei Rüstungsaktien in den vergangenen 12 Monaten mit einem Plus von knapp 60 Prozent auch gut gelaufen./nas/err/mis

Was heißt das für den Markt?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Leonardo Aktie

Die Leonardo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 58,60 auf Tradegate (25. Februar 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Leonardo Aktie um +6,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Leonardo bezifferte sich zuletzt auf 33,83 Mrd..

Leonardo zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 50,00Euro was eine Bandbreite von -24,55 %/-14,27 % bedeutet.