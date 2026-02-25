    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    Rüstung erstmals mit eigenem Bereich auf Hannover Messe

    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER (dpa-AFX) - Die Hannover Messe setzt in diesem Jahr erstmals auch auf das Thema Rüstung: In einem neuen Themenbereich auf der weltgrößten Industrieschau (20. bis 24. April) werden Lösungen für den schnellen Aufbau der Produktion von Rüstungsgütern gezeigt, teilte die Messegesellschaft in Hannover mit. In Halle 26 wird dafür ein spezieller Ausstellungsbereich ausgewiesen, der Defense Production Park.

    Rund 40 Unternehmen stellen dort auf 1.200 Quadratmetern ihre Angebote zur Produktionstechnik für Rüstung aus. Als Gäste erwartet werden unter anderem Rheinmetall -Chef Armin Papperger und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Papperger will dabei auch über die Bedeutung industrieller Leistungsfähigkeit im Spannungsfeld von Sicherheit, Geopolitik und technologischer Unabhängigkeit referieren.

    Weniger Aussteller als vor einem Jahr

    Hauptthema der Hannover Messe ist aber erneut der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Produktion, Automatisierung und Robotik. 3.500 Aussteller aus den Bereichen Maschinenbau, Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft werden erwartet, 500 weniger als vor einem Jahr. Vertreten sind auch zahlreiche Technologie-Firmen wie Microsoft , Amazon Web Services, SAP und Siemens . Hinzu kommen Mittelständler und mehr als 200 Start-ups. 2025 kamen 127.000 Besucher.

    Eröffnet wird die Messe von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und dem Präsidenten des diesjährigen Partnerlandes Brasilien, Luiz Inácio Lula da Silva. "Die Zusammenarbeit mit Brasilien ist mehr als Handel - sie ist ein strategisches Bündnis", sagte Messechef Jochen Köckler. "Gerade in Zeiten globaler Spannungen müssen wir auf verlässliche Partner setzen. Die Hannover Messe bietet dafür die ideale Plattform."

    Für die Messegesellschaft ist der neue Bereich Verteidigung auch ein Vorgeschmack auf die bevorstehende Sicherheits- und Verteidigungsmesse, die hier in gut einem Jahr erstmals stattfinden soll. Premiere der Defence & Security Equipment International Germany ist im März 2027./fjo/DP/jha

     

