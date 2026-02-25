    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Sparen statt Konsumieren

    1185 Aufrufe 1185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Warum Deutsche ihr Geld wie nie zuvor horten

    Die Sparneigung in Deutschland hat den höchsten Stand seit 2008 erreicht – trotz steigender Einkommen. Was steckt dahinter?

    Sparen statt Konsumieren - Warum Deutsche ihr Geld wie nie zuvor horten
    Foto: OpenAI

    Die Einkommenserwartungen in Deutschland sind im Februar leicht höher ausgefallen als im Vormonat, wie die jüngste Studie der Konsumforschungsinstitute GfK und NIM zeigt. Außerdem ging die Anschaffungsneigung weiter zurück, wie das Handelsblatt berichtet. Zudem hat die hohe Sparneigung noch einmal zugenommen und den höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008 erreicht. 

    NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl sagte: "Es zeigt sich weiterhin die Tendenz, dass steigende Einkommen aus Vorsichtstendenzen lieber gespart als konsumiert werden. Die geopolitischen Spannungen, aber auch die Herausforderungen in der Sozialpolitik dürften die Unsicherheit und damit auch die Sparneigung hochhalten."

    Auch steigende Preise, die Inflationsrate ist im Januar wieder auf 2,1 Prozent gestiegen, seien für viele Konsumenten ein Grund, das Geld zunächst zusammenzuhalten. Ein weiterer Grund für die Sparneigung ist, dass baldige Preissenkungen nicht erwartet werden. Monatlich werden rund 2.000 Verbraucher im Auftrag der EU-Kommission nach ihren Erwartungen und zu ihrem Verhalten befragt. 

    In Zeiten großer wirtschaftlicher Unsicherheit (Inflation, Arbeitsmarktängste, Zukunftsfragen der Sozialsysteme) neigen Haushalte dazu, mehr zu sparen als zu konsumieren – ähnlich wie zu Zeiten der Finanzkrise 2008, als Sparen ebenfalls deutlich attraktiver erschien.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    Sparen statt Konsumieren Warum Deutsche ihr Geld wie nie zuvor horten Die Sparneigung in Deutschland hat den höchsten Stand seit 2008 erreicht – trotz steigender Einkommen. Was steckt dahinter?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     