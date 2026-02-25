Warum Deutsche ihr Geld wie nie zuvor horten

Die Einkommenserwartungen in Deutschland sind im Februar leicht höher ausgefallen als im Vormonat, wie die jüngste Studie der Konsumforschungsinstitute GfK und NIM zeigt. Außerdem ging die Anschaffungsneigung weiter zurück, wie das Handelsblatt berichtet. Zudem hat die hohe Sparneigung noch einmal zugenommen und den höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008 erreicht.

NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl sagte: "Es zeigt sich weiterhin die Tendenz, dass steigende Einkommen aus Vorsichtstendenzen lieber gespart als konsumiert werden. Die geopolitischen Spannungen, aber auch die Herausforderungen in der Sozialpolitik dürften die Unsicherheit und damit auch die Sparneigung hochhalten."