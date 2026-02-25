Sparen statt Konsumieren
Warum Deutsche ihr Geld wie nie zuvor horten
Die Sparneigung in Deutschland hat den höchsten Stand seit 2008 erreicht – trotz steigender Einkommen. Was steckt dahinter?
Die Einkommenserwartungen in Deutschland sind im Februar leicht höher ausgefallen als im Vormonat, wie die jüngste Studie der Konsumforschungsinstitute GfK und NIM zeigt. Außerdem ging die Anschaffungsneigung weiter zurück, wie das Handelsblatt berichtet. Zudem hat die hohe Sparneigung noch einmal zugenommen und den höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008 erreicht.
NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl sagte: "Es zeigt sich weiterhin die Tendenz, dass steigende Einkommen aus Vorsichtstendenzen lieber gespart als konsumiert werden. Die geopolitischen Spannungen, aber auch die Herausforderungen in der Sozialpolitik dürften die Unsicherheit und damit auch die Sparneigung hochhalten."
Auch steigende Preise, die Inflationsrate ist im Januar wieder auf 2,1 Prozent gestiegen, seien für viele Konsumenten ein Grund, das Geld zunächst zusammenzuhalten. Ein weiterer Grund für die Sparneigung ist, dass baldige Preissenkungen nicht erwartet werden. Monatlich werden rund 2.000 Verbraucher im Auftrag der EU-Kommission nach ihren Erwartungen und zu ihrem Verhalten befragt.
In Zeiten großer wirtschaftlicher Unsicherheit (Inflation, Arbeitsmarktängste, Zukunftsfragen der Sozialsysteme) neigen Haushalte dazu, mehr zu sparen als zu konsumieren – ähnlich wie zu Zeiten der Finanzkrise 2008, als Sparen ebenfalls deutlich attraktiver erschien.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion