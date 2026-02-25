Tote nach ukrainischem Angriff auf Fabrik in Russland

SMOLENSK (dpa-AFX) - Bei nächtlichen Angriffen der Ukraine sind im westrussischen Gebiet Smolensk nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Kiew habe die Fabrik Dorogobusch für Stickstoffdünger attackiert, schrieb Gouverneur Wassili Anochin bei Telegram. Vier Mitarbeiter seien dabei ums Leben gekommen, zehn weitere seien verletzt worden.

Um mögliche Gefahren für die Bevölkerung zu minimieren, werde die Evakuierung der Einwohner in umliegende Siedlungen in Erwägung gezogen.