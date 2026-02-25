    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Tote nach ukrainischem Angriff auf Fabrik in Russland

    Für Sie zusammengefasst
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    SMOLENSK (dpa-AFX) - Bei nächtlichen Angriffen der Ukraine sind im westrussischen Gebiet Smolensk nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet worden. Kiew habe die Fabrik Dorogobusch für Stickstoffdünger attackiert, schrieb Gouverneur Wassili Anochin bei Telegram. Vier Mitarbeiter seien dabei ums Leben gekommen, zehn weitere seien verletzt worden.

    Um mögliche Gefahren für die Bevölkerung zu minimieren, werde die Evakuierung der Einwohner in umliegende Siedlungen in Erwägung gezogen.

    Die Chemiefabrik Dorogobusch liegt etwa 285 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt und gehört zur Gruppe Acron. Nach deren Angaben ist sie Hersteller von Mineraldüngern und Industrieprodukten. Demnach wird dort unter anderem Ammoniak, Ammoniumnitrat und Salpetersäure produziert - Stoffe, die auch militärisch genutzt werden können.

    Dem Verteidigungsministerium in Moskau zufolge wurden in der Nacht 69 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgewehrt, davon 14 über der Region Smolensk. Die Ukraine verteidigt sich seit etwas mehr als vier Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. Als Teil ihres Abwehrkampfes greift sie immer häufiger auch Ziele in Russland an./ksr/DP/jha






    dpa-AFX
